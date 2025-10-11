Klaipėdiečiams – Kanto dienų renginiai

Miesto bagažinių turgus paskutinį kartą šiais metais šiandien 10 val. startuos tradicinėje vietoje – prie „Švyturio“ arenos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.
Jo rengėjai vėl kviečia visus antikvarinių daiktų, rankdarbių ir netikėtų radinių mėgėjus nepraleisti paskutinės progos ne tik apsipirkti, pabendrauti, bet ir atrasti ką nors įdomaus.
Popiet prasidės festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ renginiai. 13 val. istoriniame pastate „Pajūris“ (Turgaus g. 16) vyks muzikinė programa „Jausmų džiazas“ su aktore Egle Jackaite ir pianistu Antanu Cirtautu. Planuotas pokalbis su režisieriumi Oskaru Koršunovu neįvyks.
18.30 val. restorane-džiazo klube „Kurpiai“ (Kurpių g. 1A) vyks grupės „Laikini amžinybės fragmentai“ koncertas ir festivalio baigiamasis vakaras.
Sekmadienį 11 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks pamaldos, skirtos pagerbti I. Kantą, jo protėvius. Muzikos kūrinius atliks ansamblis „Oboe con Archi“, jo vadovė – Laura Kasinskaitė.
Taip pat sekmadienį Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) baltarusių teatras iš Balstogės kvies į nemokamą spektaklį visai šeimai „Liūdna sriuba“.
