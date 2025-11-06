 Klaipėdoje uždaromi spaudos kioskai

2025-11-06 15:00
Asta Dykovienė

Pastaraisiais metais Klaipėdoje buvo uždaryti keturi „Lietuvos spaudos“ kioskai. Šią savaitę neliko dar vieno, ilgą laiką veikusio Naujojo Sodo gatvėje. Dabar jų mieste tėra tik aštuoni. Kioskus valdanti tarptautinė kompanija tikino, kad visai jų panaikinti neplanuoja, tačiau, dienraščio duomenimis, iki Naujųjų metų kioskų uostamiesčio gatvėse visai nebeliks.

Dar iki šio trečiadienio Klaipėdoje veikė devyni „Lietuvos spaudos“ kioskai. Dabar jų liko aštuoni, uždarius dar vieną Naujojo Sodo gatvėje.

Per pastaruosius metus tai jau penktas uždarytas spaudos kioskas mieste.

Anot juos valdančios tarptautinės kompanijos atstovų, šie pokyčiai vyksta dėl sparčiai besikeičiančių vartotojų įpročių – daugiau paslaugų persikelia į skaitmeninę erdvę, auga prekybos vietos išlaikymo išlaidos, todėl esą visa tai tampa veiksniais, kuriuos verslas įvertina, galvodamas apie tinklo pokyčius.

„Šiemet esminių pokyčių neplanuojame, tačiau, kaip ir anksčiau esame minėję, verslo aplinkoje nuolat susiduriame su didėjančių sąnaudų rizika. Atsakingai vertiname kiekvienos prekybos vietos veiklos rezultatus – jei tam tikros vietos tampa nepelningos, priimame sprendimus dėl veiklos optimizavimo ir efektyvumo užtikrinimo“, – anksčiau dienraščiui teigė „Reitan Convenience Lithuania“ atstovė Adriana Bakanauskienė.

Verslininkai teigia suprantantys, kad gyventojams jų pamėgti kioskai yra artimi, tačiau jiems esą tenka adaptuotis prie besikeičiančios rinkos ir bendros ekonominės situacijos, siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą.

Pasiteiravus, ar tiesa, kad iki kitų metų Klaipėdoje bus uždaryti visi spaudos kioskai, nes būtent apie tai esą yra informuoti darbuotojai, kompanijos atstovė tokias kalbas paneigė.

Paprašius patikslinti, ar tie devyni spaudos kioskai Klaipėdoje ir toliau išliks, atsakymo nesulaukta.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovas Gintaras Neniškis teigė nepastebėjęs ženklų, kad „Lietuvos spaudos“ kioskus valdanti kompanija bandytų trauktis iš Klaipėdos, tačiau atkreipė dėmesį, kad ši bendrovė jų apie savo planus neinformuoja.

