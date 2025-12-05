 Klaipėdos rajono savivaldybė pasirašė sąveikos planą – didės gyventojų saugumas

2025-12-05 13:37
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Šią savaitę Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas kartu su Klaipėdos regioninės karo komendantūros komendantu plk. lt. Nerijumi Rimkevičiumi pasirašė sąveikos planą.

Šis planas – tai Savivaldybės ir karo komendantūros bendradarbiavimo pirmieji žingsniai. Jis numato savivaldos ir karinių struktūrų bendradarbiavimą, kurio tikslas – užtikrintas sklandus gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymas, efektyvus reagavimas į įvairias situacijas bei visuomenės saugumas.

Sąveikos planas nėra baigtinis dokumentas. Jis ateityje galės būti atnaujinamas ir tobulinamas, atsižvelgiant į realius poreikius bei situacijas, tačiau tikslas išliks vienas – tinkamai pasirūpinti gyventojais, užtikrinti jų saugumą, vykdyti tinkamą pasirengimą ir, žinoma, puoselėti glaudų bendradarbiavimą.

Susitikime dalyvavo ir komendanto pavaduotojas – majoras Žilvinas Želvys.

