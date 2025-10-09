Klaipėdos studentams – nuolaidos

Studentams – pigiau
„Su kurso draugėmis nuėjome į vieną Klaipėdos senamiestyje esančią kavinę – ant durų pamatėme užklijuotą lipduką, kad pateikus studento pažymėjimą visiems gėrimams galioja dešimties procentų nuolaida. Labai malonu, kad studentai yra gerbiami ir jiems kai kur taikomos specialios nuolaidos“, – pasakojo Klaipėdos valstybinės kolegijos studentė Justė.
Pasak merginos, studentai su draugais mėgsta nueiti į kavines ir kartu išgerti kavos bei pabendrauti, o tokie sprendimai padeda sutaupyti.
Klaipėdoje yra nemažai vietų, kur studentai laukiami ir jiems siūlomi specialūs pasiūlymai įsigyti tam tikrą paslaugą žymiai pigiau.
Kultūra už pusę kainos
Klaipėdos muzikinis teatras taiko net 50 proc. nuolaidą aukštųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių studentams, o likus valandai iki renginio pradžios, bilietai kainuoja net 70 proc. pigiau.
Klaipėdos dramos teatre galioja tokia pati privilegija – pusė kainos už bilietą į spektaklį. Scenos meno mokyklų studentai, pateikę pažymėjimą, čia gali apsilankyti visiškai nemokamai.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ir Lietuvos jūrų muziejus studentams taiko 50 proc. nuolaidą bilietams. Vasarą apsilankymas Jūrų muziejuje studentams kainuoja 6,5, o ne sezono metu – vos 4,5 euro.
„Vero Cafe“ siūlo 10 proc. nuolaidą visiems gėrimams – tokia pati akcija galioja ir „Coffee King“.
Net ir greitojo maisto mėgėjams su ISIC pažymėjimu pigiau pavalgyti galimybę suteikia tokie greitojo maisto restoranai, kaip „KFC“, „Hesburger“ ar „Burger King“.
Grožio mylėtojai taip pat nelieka nuskriausti – „L’Occitane en Provence“ visiems studentams taiko 15 proc. nuolaidą visos kainos produktams.
Kelionės mieste irgi draugiškesnės kišenei – už viešojo transporto ir traukinių bilietus studentai moka daug mažiau.
Baruose – be lengvatų
Nors nuolaidų studentams pasiūla yra nemaža, jaunimas, laisvalaikiu mėgstantis ne tik vaikščioti po parduotuves, bet ir nueiti su draugais į barą, pasigenda ten taikomų pasiūlymų ar nuolaidų.
„Labai reikėtų, kad nuolaidos būtų taikomos ir baruose – galėtų būti bent šiek tiek pigiau, nes studentai juk ne tik mokosi, bet ir ilsisi, socializuojasi. Esu girdėjusi, kad sostinėje, baruose ar klubuose kai kur studentai gauna specialių pasiūlymų. Būtų smagu, jei ir Klaipėda sektų tuo pavyzdžiu“, – atviravo studentė Justė.
