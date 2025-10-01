Kretingos rajone atnaujintos dvi koplytėlės

Skelbiama, kad koplytėlės atnaujintos Darbėnų seniūnijos Akmenalės kaime ir Kūlupėnų seniūnijos Sauserių kaime.
Darbus atliko tautodailininkas, medžio meistras Antanas Lubys.
„Buvo pakeistos sutrūnijusios koplytėlių detalės, atnaujinti stogeliai ir langeliai, restauruota Marijos skulptūra bei sukurta nauja Jėzaus skulptūra, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė. – Mažosios architektūros paveldas nyksta, todėl jį saugoti ir puoselėti, išsaugoti ateities kartoms – mūsų visų pareiga.“
Koplytėlių atnaujinimo darbai kainavo 3 tūkst. eurų. Jie finansuoti Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
