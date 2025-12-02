Ledo arenos statybų startas Klaipėdoje – vis arčiau

„Finišavo dar vienas reikšmingas etapas – projektavimas baigtas ir gautas leidimas statybai. Tikimės, kad jau pavasarį turėsime rangovą ir galėsime skelbti šio svarbaus objekto statybų startą. Planuojame, kad darbai gali trukti apie dvejus metus, po kurių klaipėdiečiai jau turės bendruomenės poreikius atliepiančius ledo rūmus, kur galės sportuoti visi, kuriuos domina ledo sporto šakos – ledo ritulininkai, dailiojo čiuožimo šokėjai, akmenslydžio mėgėjai. Mūsų lūkestis – sukurti erdvę tiek vaikų ugdymui, tiek suaugusiųjų sportui – ir mėgėjiškam, ir profesionaliam. Norime, kad šalia visų Klaipėdos privalumų būtų įrašytas dar vienas – tai miestas, kuriame laukia puikios sąlygos ledo sporto šakoms“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Ledo arena planuojama sklype Paryžiaus Komunos gatvėje, buvusios vandenvietės teritorijoje. Kad erdvė būtų atlaisvinta statyboms – čia jau vyksta paruošiamieji darbai: pradedami griauti seni vandenvietės pastatai, tvarkomi želdiniai. Parengiamuosius darbus per šešis mėnesius yra įsipareigojusi atlikti bendrovė „Argimetas“. Po to erdvė jau galės būti užleista ledo arenos statybų rangovui.
Šiuo metu ledo sporto šakų atstovai mieste neturi tinkamų treniruočių sąlygų – daugelis jų naudojasi prekybos centre esančia aikštele. Būsimoji ledo arena situaciją pakeis iš esmės – pastate bus įrengta pagrindinė ledo ritulio aikštė su 850 sėdimų vietų tribūnomis, treniruočių ir apšilimo aikštės bei pirmoji Lietuvoje akmenslydžio aikštė, suplanuotos rūbinės ledo ritulininkams, dailiojo čiuožimo bei akmenslydžio sportininkams, administracinės, trenerių, maitinimo zonos, pastatas bus visiškai pritaikytas žmonėms su negalia. Vienu metu čia galės sportuoti iki 100 asmenų.
Teritorijoje numatyta įrengti 223 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, prie arenos bus galima privažiuoti iš dviejų pusių – Paryžiaus Komunos ir Malūno Tvenkinio gatvių. Kad aplinka būtų žalia ir jauki, teritorijoje išsaugomi 245 medžiai, o baigus objekto statybas, dar 48 bus naujai pasodinti.
