Mokytojų streikas: prisijungs dauguma uostamiesčio pedagogų?

Įspėjimas – dvi valandos

Šalies mastu dviejų valandų įspėjamasis streikas Lietuvos mokyklose ir darželiuose numatytas rugsėjo 15 d., penktadienį, iš pat ryto.

Vaikai į pamokas ateiti ar į ikimokyklines įstaigas atvykti turės vėliau.

O rugsėjo 29-ąją turėtų prasidėti neterminuotas mokytojų streikas.

Kaip, kas ir kuriose mokyklose streikuos, sprendimus priims mokytojų profesinės sąjungos.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo vadovė Laima Juknienė teigė, jog šių priemonių mokytojai priversti imtis dėl to, kad dabartinė Vyriausybė ignoruoja savo pačios duotus pažadus pedagogams.

„Tie įsipareigojimai buvo suformuluoti ir patvirtinti dar šio Seimo kadencijos pradžioje. Vyriausybei iki kitų rinkimų liko dirbti vieneri metai, bet mes matome, kad jos programa lieka tik pažadais. Nuo sausio iki gegužės profesinė sąjunga bandė atnaujinti susitarimą, komunikuodama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tačiau be rezultatų, todėl priėmėme sprendimą pradėti streiką“, – L. Juknienė paaiškino, kodėl tenka griebtis protesto akcijos.

Laima Juknienė. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Reikia milijardo eurų

Pastarąjį kartą mokytojų streikas, kai netgi buvo „okupuotos“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patalpos, vyko 2018 m. lapkritį.

Po jo mokytojams pavyko susitarti su Vyriausybe, kad iki 2024-ųjų vidutinis pedagogo mėnesio atlyginimas turi siekti 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Anot L. Juknienės, šie skaičiai ne iš piršto laužti, tai buvo paskaičiuota Lietuvos banko specialistų.

„Iki šiol didintas algas „suvalgė“ infliacija, ir mokytojų atlyginimai labai sumažėjo, lyginant su šiuo metu esamu vidutiniu darbo užmokesčiu. Ir kai ministerija skelbia, kad dabar vidutinis mokytojo atlyginimas per mėnesį yra 1,2–1,3 tūkst. eurų į rankas, kelia nuostabą, nes realiai algos nesiekia nė tūkstančio. Be to, pedagogų trūksta. Mokytojai dirba milžiniškais krūviais, kartais net pusantro etato, jei jie dirbtų vienu etatu, tai ir tiek neuždirbtų“, – tvirtino Klaipėdos pedagogų susivienijimo profsąjungos vadovė.

L. Juknienės teigimu, Vyriausybė, pagal susitarimą, pasiektą po 2018-ųjų streiko, nuo šių metų rugsėjo 1 d. turėtų rasti lėšų mokytojų atlyginimus padidinti 20 proc., o nuo 2024 m. pradžios – dar 30 proc.

Valstybėje visada būna tų pinigų, tik juos reikia racionaliai paskirstyti.

Paskaičiuota, kad visos Lietuvos mokytojų algų padidinimui reikėtų per 1 mlrd. eurų.

„Suprantu, kad suma labai didelė, bet valstybėje visada būna tų pinigų, tik juos reikia racionaliai paskirstyti. Turiu duomenų, kad kai kuriose Europos šalyse mokytojams 2021–2022 m., kai buvo labai didelė infliacija, vyriausybės paskaičiavo ir metų pabaigoje jiems grąžino tas infliacijos sunaikintas lėšas. Pas mus to nebuvo. Tad ką reiškė tas algos padidinimas 10 proc., kai infliacija siekė dukart tiek?“ – kalbėjo L. Juknienė.

Protestas – neišvengiamas?

Mokytojams rūpi ne tik atlyginimų didinimas, bet ir jų darbo sąlygų gerinimas.

Vienas svarbiausių akcentų – moksleivių skaičiaus klasėse mažinimas.

„Juk su tuo susijęs ir ugdymo procesas. Vyriausybė įsipareigojo kiekvienam vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo. Pagal pastarųjų metų mokyklų reitingų rezultatus, egzaminus geriausiai laiko privačių mokyklų moksleiviai. Taip yra todėl, kad mokytojai ten dirba su daug mažesnėmis klasėmis ir ugdymo procesas yra daug kokybiškesnis“, – įsitikinusi L. Juknienė.

Panašu, kad Vyriausybei su profesinėmis sąjungomis susitarti dėl atlyginimų pakėlimo iki rugsėjo vidurio nepavyks, tad visuotinis pedagogų streikas neišvengiamas.

Profsąjungos vadovė teigė, kad Klaipėdoje yra tik pavienės mokyklos, kuriose nėra pedagogų profesinių sąjungų.

Kas, kaip ir kada streikuos, bus tariamasi pirmadienį. Kiekviena įstaiga dėl streiko apsispręs savarankiškai.

„Norime parodyti Lietuvos visuomenei, kad mes tik reikalaujame Vyriausybės priimtų nuostatų vykdymo“, – pabrėžė L. Juknienė.