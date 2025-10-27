Nustėro net visko matę: maistas vaikams – baisiose sąlygose

Kaip pranešė tarnyba, toks sprendimas buvo priimtas neplaninio patikrinimo metu įmonėje nustačius daugybę pažeidimų.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad įmonė nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir higieną.
„Nebuvo įrengtos būtinos darbo su maistu zonos, nei vienoje gamybos zonoje nebuvo plautuvių, trūko gamybos stalų, šaldytuvų maistui laikyti“, – pažeidimus vardijo tarnyba.
Taip pat, pasak jos, buvo nustatyti vaikų maitinimo organizavimo pažeidimai, tokie kaip valgiaraščių nesilaikymas, buvo fiksuoti maitinimui naudoti draudžiami produktai, gamybos procesai vyko nesilaikant technologinių ir temperatūrų reikalavimų.
Be to, nebuvo įdiegta atsekamumo sistema – nebuvo galimybės nustatyti ankstesnių dienų realizuotų patiekalų kilmės pagal gamybos datas, neišsaugotos patiekalų gamybai naudotų žaliavų ženklinimo etiketės. Patikrinimo metu taip pat nustatyta kryžminės taršos rizika, dokumentacijos trūkumai, personalo ir bendri higienos, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo pažeidimai.
„Tai ne tik netoleruotina, bet ir ypač rizikinga, kai kalbame apie jautrios grupės – vaikų – maitinimą. Tokie atvejai kelia realų pavojų sveikatai, kenkia pačios įmonės reputacijai ir gali lemti ilgalaikį jos veiklos sustabdymą. Šiuo atveju mūsų tikslas – užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje“, – pranešime pabrėžė VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.
Atsižvelgus į nustatytus pažeidimus, praėjusį penktadienį VMVT laikinai sustabdė įmonės veiklą, taip pat uždraudė realizuoti vaikų maitinimui draudžiamus produktus.
Apie atvejį informuota ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
