Po apsinuodijimo mokykloje sustabdyta įmonės veikla: užfiksuoti pažeidimai kelia šleikštulį

Patikrinimo metu aptikta maisto produktų, kurių pasibaigęs tinkamumo vartoti terminas, taip pat pradėjusių gesti kiaulienos skerdenų (810 kg šių skerdenų nurodyta sunaikinti). Netinkamai organizuoti gamybos procesai sudarė didelę kryžminės taršos riziką. Tiek gamybos, tiek pagalbinių patalpų paviršiai, įranga ir inventorius buvo nusidėvėję, pažeisti korozijos, nešvarūs.
Be visa to, taip pat užfiksuota, kad įmonė pakavo ir tiekė Marijampolės vaikų ugdymo įstaigoms kitų gamintojų šviežią mėsą neturėdama šiai veiklai leidimo. Negana to, buvo pratęsiami šviežios vištienos tinkamumo vartoti terminai ir keičiama vištienos kilmė iš lenkiškos į lietuvišką.
Įmonėje pažeidimai nustatyti jau ne pirmą kartą – buvo taikytos sankcijos. Po kiekvieno ankstesnio patikrinimo įmonei buvo teikta nuolatinė metodinė pagalba, tačiau šis patikrinimas parodė, kad įmonė nėra suinteresuota geranoriškai šalinti sistemiškai pasikartojančių trūkumų. Įmonės veikla bus atnaujinta tik įvertinus, kad visi nustatyti pažeidimai pašalinti.
