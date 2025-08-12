 Palangą aplankė Lenkijos Seimo pirmininkas: garbė priimti tokius svečius

Palangą aplankė Lenkijos Seimo pirmininkas: garbė priimti tokius svečius

2025-08-12 09:32 klaipeda.diena.lt inf.

Palangos meras Šarūnas Vaitkus socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė apie išskirtinį miesto svečią – Lenkijos Seimo pirmininką Szymoną Hołownią. Pasak mero, vizitas paliko šiltus įspūdžius abiem pusėms.

Szymonas Hołownia (kairėje) ir Šarūnas Vaitkus (dešinėje)
Szymonas Hołownia (kairėje) ir Šarūnas Vaitkus (dešinėje) / Š. Vaitkaus feisbuko nuotr.

„Garbė Palangai priimti tokius svečius! Dar smagiau, kad Lenkijos Seimo Pirmininkui Szymonui Hołowniai mūsų miestas labai patiko – grožis, pušynai, dviračių takai, sutvarkyta infrastruktūra, išskirtinė architektūra, tvarka ir švara paliko puikų įspūdį“, – rašė Š. Vaitkus.

Garbė Palangai priimti tokius svečius!

Meras taip pat teigė asmeniškai parodęs svečiui Palangos lankytinas vietas ir pasidalinęs tuo, kuo miestiečiai labiausiai didžiuojasi. 

„Esu tikras, kad jis dar ne kartą sugrįš. Mums labai svarbi draugystė ir bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos“, – pabrėžė jis.

Š. Vaitkus padėkojo S. Hołowniai už nuoširdų ir šiltą susitikimą: „Lauksime jūsų dar ne kartą Palangoje!“

Šiame straipsnyje:
Palangos miesto meras
Šarūnas Vaitkus
Lenkijos Seimo Pirmininkas
Szymonas Hołownia
Palanga
susitikimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Litwa
Najserdeczniejsze gratulacje dla Polski. I dla pana Szymona Hołowni również!
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų