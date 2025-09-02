Ačiū ir būtinai sugrįžkite, nes Palanga – tai ne tik miestas prie jūros, tai būsena

Ši vasara dovanojo ir šiltų dienų, ir gaivių rytų, ir įsimintinų emocijų. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie šią vasarą rinkosi mūsų kurortą – poilsiui, atgaivai, šeimos laikui ar tiesiog trumpam pabėgimui nuo kasdienybės. Jūsų pasitikėjimas ir tokia fantastiškai didelė meilė Palangai įprasmina mūsų darbą.
Ačiū už šypsenas, už nuoširdžius atsiliepimus ir už kantrybę bei supratingumą, kai miestas gyveno maksimaliu ritmu.
Taip pat lenkiu galvą prieš visus, kurie šią vasarą dirbo – kartais be poilsio, be savaitgalių, net ir tada, kai saulė kvietė į gamtą. Viešbučių ir kavinių darbuotojai, kultūros organizatoriai, miesto tvarkytojai, medikai, policijos pareigūnai, gelbėtojai, savanoriai ir visa Palangos bendruomenė, visi palangiškiai – kiekvienas prisidėjote, kad Palanga švytėtų, būtų svetinga, saugi ir kurtų mūsų svečiams pačius gražiausius prisiminimus. Ačiū Jums visiems!
O dabar, kai ruduo jau beldžiasi į mūsų duris, noriu visiems priminti: Palanga nesibaigia su vasara. Ji tampa kitokia – ramesnė, gilesnė. Rudens rytai čia kvepia pušimis ir jūra, žiema kviečia pasivaikščioti tykiais paplūdimiais ir pasikalbėti su savimi, o pavasarį visa gamta čia bunda pirmiau nei kitur ir primena, kad vasara visada prasideda Palangoje.
Tad grįžkite. Kai norėsis tylos, ramybės, įkvėpimo ar tiesiog pabūti.
Kai norėsis pasirūpinti sveikata ar švęsti savo pergales su šeima ir draugais.
Kai norėsis tiesiog pamatyti jūrą.
Palanga laukia. Visada. Nes Palanga – tai ne tik miestas prie jūros, Palanga – tai būsena.
Iki greitų pasimatymų!
Su šiluma bei dėkingumu,
Šarūnas.
Naujausi komentarai