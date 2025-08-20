Remigijui Žemaitaičiui parūpo Palangos mero kėdė?

„Man, žinokite, labai patinka Palanga. Gali būti, pavyzdžiui, Žemaitaitis nuspręstų į Palangos merus eiti. O kodėl gi ne? Labai graži teritorija, labai kurortinė teritorija, (...) visai būtų gal ir nieko“, – nacionaliniam transliuotojui komentavo R. Žemaitaitis.
Per pastaruosius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus R. Žemaitaitis pretendavo į Klaipėdos merus ir į antrą turą nepateko, nes liko trečias, bet laimėjo savivaldybės tarybos nario mandatą, tik jo atsisakė.
„Mums labai pasisekė. Ir administracijos direktorius – mūsų partijos narys –, ir vicemeras, ir komitetų vadovai. Galiausiai buvo sunaikinta visa konservatorių šutvė, žiurkynas, kuris Klaipėdoje buvo. Labai man patinka Palanga, reikėtų ir ten naujų vėjų, pasikeitimų. Gal kaip Klaipėdoje pavyko, pavyktų ir Palangoje? Ten yra daug ką keisti, nuo teritorijų planavimo, viešos infrastruktūros, pinigų, surenkamų už parkavimą, perskirstymo“, – portalui kl.lt kalbėjo politikas.
Paklaustas, ar keistų Seimo nario mandatą į Palangos mero, jei būtų išrinktas į šį postą, R. Žemaitaitis patvirtino, jog tikrai taip.
„Niekas nežino, ar pavyktų, juk čia žmonės renka, žmonės balsuoja. Jei pavyktų Palangoje bent kiek pakeisti tvarką, būtų didelis laimėjimas. Palangoje juk niekas nesikeitė per pastaruosius 15 metų. Klaipėdoje irgi sakė, kad mes jokių šansų neturime, bet atėjome ir tarakonus-konservatorius išmetėme. Nesakau, kad Palangoje yra konservatoriai-tarakonai. Palangoje dirba tvarkingai, bet reikia kai kurių pasikeitimų“, – sakė R. Žemaitaitis.
Po viešų šio parlamentaro pasisakymų apie kandidatavimą į Palangos merus, sureagavo dabartinis kurorto vadovas Šarūnas Vaitkus.
„Palanga – ne „Nemuno aušros“ SPA centras ir tikrai ne TV realybės šou „Ieškau mero kėdės“. Tad, Remigijau, kaip visada – patogiai įsitaisykite ant gulto, pasimėgaukite jūros vaizdais ir būtinai pasitepkite kremu nuo saulės“, – savo feisbuko paskyroje įrašė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai numatomi 2027 metų pavasarį.
