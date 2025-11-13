 Pasirašyta darželio Dercekliuose darbų vykdymo sutartis: prasideda paruošiamieji statybos darbai

Pasirašyta darželio Dercekliuose darbų vykdymo sutartis: prasideda paruošiamieji statybos darbai

2025-11-13 07:00 klaipeda.diena.lt inf.

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė ugdymo plėtra Klaipėdos rajone ir toliau klesti. Pasirašyta rangos sutartis su netrukus Dercekliuose darbus pradėsiančiu rangovu UAB „Madaris“. Planuojama, kad per pusantrų metų neatpažįstamai bus sutvarkyta teritorija, esanti sklype adresu: Nidos g. 2A. Įgyvendinus šiuos darbus, čia bus pastatytas modulinis darželis, kurį galės lankyti net 75 vaikai.

Sklypas, kuriame stovės modulinis darželis (Nidos g. 2A, Dercekliai). Derceklių modulinio lopšelio-darželio vizualizacija.

„Nors mūsų pagrindinis tikslas yra gerinti ugdymo sąlygas ir plėsti jo prieinamumą vaikams, tačiau tikrai ne mažiau svarbu ir prisidėti prie visos bendruomenės stiprinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo Klaipėdos rajone. Modulinių pastatų įrengimas mums nėra nauja praktika – tai greitas, modernus ir tvarus sprendimas, leidžiantis efektyviai reaguoti į augančius bendruomenės poreikius. Džiaugiamės, galėdami pranešti džiugią žinią Priekulės seniūnijos gyventojams“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Rangovas atliks darbus, kurių vertė siekia kiek daugiau nei 370 tūkst. eurų. Tarp jų – sklypo sutvarkymas, privažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų ir būsimo modulinio pastato monolitinių aikštelių įrengimas. Taip pat ir visos sklypo teritorijos pritaikymas vaikų darželio-lopšelio reikmėms.

Derceklių modulinio lopšelio-darželio vizualizacija.
Derceklių modulinio lopšelio-darželio vizualizacija. / Partnerių nuotr.

Šis projektas yra įgyvendinamas dviem etapais. Antruoju etapu perkami moduliniai pastatai, jų gamyba, pristatymas ir montavimas. Šis konkursas jau įvykęs – šiuo metu vyksta pasiūlymų vertinimas. Užbaigus teritorijos statybos darbus, čia bus pristatytas naujas 765 kvadratinių metrų modulinis darželis. Viename aukšte veiks viena lopšelinukų grupė ir trys grupės 3–5 metų amžiaus vaikams. Darželyje bus įrengta universali salė, skirta sportuoti, šokti ir atlikti edukacines veiklas, kabinetai darbuotojų reikmėms, taip pat specialiajam pedagogui ir psichologui, rūbinės, miegamieji.

„Pradedame įgyvendinti dar vieną itin svarbų projektą, kuriuo siekiame stiprinti švietimo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę Klaipėdos rajone. Šis projektas ypač reikšmingas šeimoms, gyvenančioms atokesnėse Priekulės seniūnijos gyvenvietėse, nes taip sudaromos sąlygos jų vaikams darželį lankyti arčiau namų“, – sakė Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
ugdymo plėtra
Klaipėdos rajonas
Dercekliai
modulinis darželis
teritorija
sutvarkyta teritorija
vaikų darželis
Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų