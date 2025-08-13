Pradėti tarnybą Klaipėdoje rengiasi keturkojė pareigūnė Nora

„Tapti kinologe buvo mano tikslas nuo pat tada, kai nusprendžiau tapti policijos pareigūne. Baigusi 6 savaičių įvadinius kursus, tarnybą pradėjau Kėdainiuose, tačiau sužinojusi, kad yra galimybė svajonę įgyvendinti Klaipėdoje, nedvejodama pretendavau ir persikėliau į uostamiestį“, – sakė U. Straževičiūtė.
Tarnauti policijoje besirengianti Nora – dar tik keturių mėnesių amžiaus. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas jos socializacijai – šuniukas pratinamas būti ir, pavyzdžiui, miške, ir prie miesto šurmulio, žmonių gausos, skirtingų garsų bei paviršių.
Kalytei dar teks lankyti privalomus intensyvius tarnybinių šunų mokymus, išlaikyti įvairius – bendro paklusnumo, žmonių, narkotinių medžiagų paieškos ir kitus testus. Tik tada Nora galės pradėti vykdyti tikras tarnybines užduotis.
