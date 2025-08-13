 Pradėti tarnybą Klaipėdoje rengiasi keturkojė pareigūnė Nora

Pradėti tarnybą Klaipėdoje rengiasi keturkojė pareigūnė Nora

2025-08-13 14:09
Pranešimas spaudai

Vokiečių aviganių veislės kalytė Nora, Lietuvos policijos specialistams įrodžiusi, kad atitinka tarnybiniams šunims keliamus reikalavimus, į Klaipėdą atkeliavo iš veislyno Kaune. Ji tapo Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Viešosios tvarkos tarnybos kinologės Ugnės Straževičiūtės partnere.

Kinologė Ugnė Straževičiūtė ir tarnybinis šuo Nora Tarnybinis šuo Nora Kinologė Ugnė Straževičiūtė ir tarnybinis šuo Nora Kinologė Ugnė Straževičiūtė ir tarnybinis šuo Nora

„Tapti kinologe buvo mano tikslas nuo pat tada, kai nusprendžiau tapti policijos pareigūne. Baigusi 6 savaičių įvadinius kursus, tarnybą pradėjau Kėdainiuose, tačiau sužinojusi, kad yra galimybė svajonę įgyvendinti Klaipėdoje, nedvejodama pretendavau ir persikėliau į uostamiestį“, – sakė U. Straževičiūtė.

Tarnauti policijoje besirengianti Nora – dar tik keturių mėnesių amžiaus. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas jos socializacijai – šuniukas pratinamas būti ir, pavyzdžiui, miške, ir prie miesto šurmulio, žmonių gausos, skirtingų garsų bei paviršių.

Kalytei dar teks lankyti privalomus intensyvius tarnybinių šunų mokymus, išlaikyti įvairius – bendro paklusnumo, žmonių, narkotinių medžiagų paieškos ir kitus testus. Tik tada Nora galės pradėti vykdyti tikras tarnybines užduotis.

Šiame straipsnyje:
kalytė
tarnybinis šuo
kinologė
Policijos šunys
tarnyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų