Širdies dienai – išskirtinė kompozicija

Ši kompozicija nuo šiol puošia Klaipėdos miesto polikliniką ir džiugina šios įstaigos lankytojus.
„Floristikos mokymų metu Klaipėdos technologijų mokymo centro floristų profesijos mokiniai siekia ne tik ugdyti techninius įgūdžius, bet ir įprasminti savo kūrybą – kad kiekvienas darbas turėtų ne tik estetinę, bet ir emocinę, socialinę vertę. Vienas tokių darbų – simbolinė širdis, dekoruota floristinėmis detalėmis bei gėlėmis, sukurta minint Tarptautinę širdies dieną, kurios tikslas buvo priminti apie širdies sveikatos svarbą, rūpestį vieni kitais ir bendrystę“, – sakė mokytoja A. Kavaliauskienė.
Anot jos, pagaminti didžiulę kompoziciją užtruko aštuonias valandas.
„Pats pagrindas yra klijuotas iš pakavimo popieriaus glamžytų rutuliukų, kurie vėliau buvo nudažyti, jų čia panaudota mažiausiai 500. O dekoravome savo sukurtomis floristinėmis detalėmis: raizgyti žiedai iš šukuotų meldų lapų bei smaigstytos detalės iš gebenės lapų“, – pasakojo A. Kavaliauskienė.
Idėja sukurti šią širdį gimė kaip iniciatyva, skirta Klaipėdos miesto poliklinikos organizuotam renginiui.
„Tai nebuvo tik techninis užsiėmimas, mums buvo svarbu, kad idėja atlieptų dienos prasmę, o galutinis rezultatas turėtų stiprią vizualinę ir simbolinę žinutę. Ši širdis tapo Klaipėdos miesto poliklinikos organizuoto renginio, skirto Širdies dienai paminėti, simboliu. Renginys skirtas visuomenės sąmoningumui apie širdies sveikatą kelti, ir mums buvo labai svarbu tapti jo dalimi – prisidėti ne tik savo darbu, bet ir kūrybine žinute“, – neabejojo mokytoja.
Anot A. Kavaliauskienės, tokie kaip šis projektai leidžia išeiti už mokyklos ribų, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, parodyti, kaip floristikos menas gali tapti socialiai reikšmingu reiškiniu.
„Mes nuolatos ieškome galimybių įgyvendinti idėjas, kurios atlieptų svarbias datas ar temas. Džiaugiamės, kad mūsų darbus pastebi ir turime galimybę reprezentuoti Klaipėdos technologijų mokymo centrą už jo ribų. Tai ne tik įvertinimas, bet ir paskata kurti toliau – atsakingai, sąmoningai ir iš širdies“, – akcentavo A. Kavaliauskienė.
Pasaulinė širdies diena yra minima rugsėjo 29 d.
