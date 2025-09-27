Stipendijos – jauniesiems talentams

Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Paulius Ignatavičius patvirtino, kad tokios stipendijos bus teikiamos pirmą kartą.
„Tai yra naujiena. Stipendijas gaus dešimt jaunųjų talentų, meno mokyklose besimokantys jaunieji klaipėdiečiai. Įstaigos turėtų padaryti atranką ir teikti paraiškas savivaldybei, sudaryta ekspertų komisija vertins ir skirs stipendijas. Tikimės, kad tos stipendijos padės jauniems žmonėms tobulėti. Tuo pat metu norime skatinti jaunus kūrybingus žmones, kad jie po studijų grįžtų kurti į Klaipėdą“, – teigė P. Ignatavičius.
Paraiškos priimamos iki spalio 21 d. (imtinai).
Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji talentai, kurie deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste ir čia gyvenantys bei čia besimokantys moksleiviai nuo 14 iki 19 metų.
Jaunasis talentas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienai stipendijai gauti.
Per metus skiriama iki 10 jaunojo talento stipendijų jų pateiktoms kūrybinėms programoms įgyvendinti.
Stipendijos dydis – 200 eurų per mėnesį, ji bus skiriama 12 mėnesių, tai yra per metus 2,4 tūkst. eurų.
2025 m. skirtų jaunojo talento stipendijų mokėjimo pradžia numatoma lapkričio–gruodžio mėnesiais.
Stipendija mokama kas mėnesį į sutartyje nurodytą mokymo, ugdymo įstaigos sąskaitą.
Mokykla yra atsakinga už tikslingą lėšų panaudojimą.
Stipendijos lėšos gali būti panaudotos meninėms priemonėms įsigyti (dažams, muzikos instrumentams, medžiagoms ir kt.), studijoms, kursams, kūrybinėms dirbtuvėms, dalyvavimui konkursuose, festivaliuose ir kituose meniniuose renginiuose, kelionės išlaidoms, susijusioms su meninėmis veiklomis.
Lėšų panaudojimas turės būti pagrįstas kvitais, sąskaitomis ir kt.
