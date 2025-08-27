Uostamiesčio daugiabučių renovacija įgauna pagreitį

Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėjos Jolantos Mickevičienės teigimu, neretai renovacijos procesą savarankiškai inicijuoja aktyvūs bendrijų pirmininkai ar įgalioti asmenys, bendradarbiaudami su projekto administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar fiziniais asmenimis.
Ji nurodė, kad šiais metais Klaipėdoje jau atnaujinta 18 daugiabučių namų.
„Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo procese, dalyvaujant savivaldybei, šiuo metu atnaujinama dar 18 daugiabučių. Planuojama, kad kitais metais prasidės atnaujinimo darbai 14 daugiabučių namų“, – paaiškino J. Mickevičienė.
Šiuo metu atnaujinama dar 16 daugiabučių.
Daugiabučio atnaujinimo kaina esą priklauso nuo daugelio veiksnių: pastato dydžio, būklės, pasirinktų renovacijos priemonių ir kt.
„Vidutiniškai atnaujinamo namo kvadrato kaina be valstybės paramos siekdavo apie 350–400 eurų, valstybės suteikiama parama – 30 proc. energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, o kai įgyvendinant projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir karšto vandens sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius, papildomai kompensuojama iki 20 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos. Asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją, renovacijos įmokos yra kompensuojamos valstybės. Pagal 2024 m. lapkričio 11-ąją paskelbtą kvietimą, parama teikiama jau kitokia tvarka, t. y. skaičiuojant pagal fiksuotus įkainius, priklausomai nuo namo naudingojo ploto ir pasiekiamos energinio efektyvumo klasės“, – kalbėjo J. Mickevičienė.
Planuojant kiemų atnaujinimą, atsižvelgiama, ar kvartale jau yra renovuotų daugiabučių.
„Siekiant, kad būtų atnaujinami ne pavieniai namai, o kompleksiškai visas kvartalas, savivaldybė organizuoja Klaipėdos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimo pirkimą. Programa būtų pagrindas kvartalinės renovacijos mieste programai rengti“, – teigė J. Mickevičienė.
Naujausi komentarai