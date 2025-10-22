Visus norinčius kviečia tvarkyti svetimus kapus

Aplankys pamirštuosius
Senelių namai ne vienam garbaus amžiaus žmogui tampa paskutiniąja gyvenimo vieta, iš kurių jie keliauja į netoliese esančias kapines.
Neretai šie žmonės neturi artimųjų, tad ir jų kapų niekas nelanko ir netvarko.
Taip kapinėse susiformavo ištisas kvartalas retai lankomų kapų.
Kaip ir bet kuriose kitose, šiose kapinėse yra ir pavienių neprižiūrimų kapų. Kas žino, kodėl į juos atgulę velioniai pamiršti, gal artimieji jau susitiko anapilyje, o gal juos išskyrė užmarštis.
Ketvirtą kartą į šias kapines talkininkauti pakvietė genealogijos žinovė Evelina Viktorija Žemeikytė. Tokios talkos rengiamos dukart per metus – prieš Vėlines ir pavasarį prieš Motinos dieną.
Tikisi daugiau talkininkų
Pasirodo, per socialinius tinklus pakviesti talkinti žmonės atvažiuoja ne tik iš Klaipėdos bei arčiausiai esančių Gargždų, bet ir iš atokesnių vietų.
„Būsimi talkininkai jau skambina, klausia, kokius įrankius turėtų atsivežti, kiek laiko užtruks talka, kokius darbus galėtų atlikti suaugusieji ir vaikai. Labai džiaugiamės, kad į mūsų norą sutvarkyti kapelius atsiliepia ne tik suaugę ir net brandaus amžiaus žmonės, bet ir vaikai. Taip jie mokosi mūsų tradicijų, kartu susirenka socialinio darbo valandas“, – pasakojo E. V. Žemeikytė.
Jau ne pirmą kartą į talką ketina atvykti prosenelis ir jo provaikaitis iš Kretingalės, jie drauge darbuojasi, parodydami ir aplinkiniams, koks svarbus kelių kartų ryšys.
Į kiekvieną talką atvyksta vis daugiau talkininkų, pavasarį jų buvo apie 30, panašu, kad šeštadienį žada susirinkti dar daugiau. Darbo tikrai užteks visiems.
Pravers ir karšta arbata
Vaikai dažniausiai gramdo samanas ir kerpes nuo antkapių, šiam darbui reikia turėti gremžtukų, kauptukų, vyresnieji grėbia lapus, todėl svarbu turėti ne tik grėblius, bet ir maišus lapams sudėti.
Tie, kas negali darbuotis, bet norėtų prisidėti prie gero darbo, galėtų atvežti termosus su karšta arbata, užkandžių talkininkams pavaišinti.
Kapus būtų galima papuošti šalčio nebijančiais augalais, todėl reikėtų ne tik šių gėlių, bet ir juodžemio. Kaip įprasta Visų Šventųjų dieną, būtų gražu ant užmirštų kapų uždegti bent po mažą kapų žvakelę.
Talkos organizatorė kviečia visus norinčiuosius prisidėti šeštadienį 10 val. rinktis prie Laugalių kapinių pagrindinės automobilių aikštelės. Tikėtina, kad talka užtruks apie keturias valandas.
Pavasarį, kai į kapines atvažiavo nemažai mokinių, viena moteris organizatorei ištiesė porą dešimčių eurų ir paprašė vaikus pavaišinti ledais. Tai buvo maloni staigmena, juk mokinukai tvarkė kapines ne dėl atlygio.
„Taip gimsta bendrystė. Atvyksta tie patys žmonės, kurie jau ne kartą talkininkavo, jie sveikinasi su anksčiau matytais žmonėmis kaip su senais pažįstamais, juk juos vienija bendras taurus tikslas. Tai dar viena paskata susirinkti ir drauge padirbėti prie nepažįstamų žmonių kapų“, – pasakojo E. V. Žemeikytė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
