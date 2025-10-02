Girtas vyras užpuolė pavežėją: suėmęs kaklą, lenkė link vairo

Kaip pranešė Klaipėdos policija, incidentas įvyko apie 23.50 val. Stadiono gatvėje esančiame kieme.
Kaip teisėsaugai nurodė pareiškėjas, prie jo automobilio „Toyota Prius“ nurodytu metu priėjo nepažįstamas asmuo, kuris pro pravertą langą suėmė pavežėjo kaklą ir lenkė link vairo.
Galimam įtariamajam, gimusiam 1989 metais, nustatytas 2,13 prom. neblaivumas, įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Naujausi komentarai