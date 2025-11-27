Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, buvo girdėti giliai krosnyje kniaukiantis gyvūnas. Ugniagesys krosnyje išmušė dvi skyles ir ištraukė katiną.
Klaipėdos rajone ugniagesiai gelbėjo per kaminą į krosnį įkritusį katiną
2025-11-27 09:47
Klaipėdos rajone, Stragnų II kaime, trečiadienį per kaminą į krosnį įkrito katinas, jį teko gelbėti ugniagesiams, ketvirtadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Klaipėdos rajone ugniagesiai gelbėjo per kaminą į krosnį įkritusį katiną / Asociatyvi Unsplash nuotr.
