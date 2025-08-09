Mirė autobuse Klaipėdoje susižalojusi senjorė

Šeštadienį Klaipėdos apskrities policija pranešė, kad antradienį pietinėje uostamiesčio dalyje, Taikos prospekte, elektriniame mikroautobuse „King Long“, pirminiais duomenimis, griuvo ir susižalojo 1948 metais gimusi keleivė.
Policijos duomenimis, 1967 metais gimęs vairuotojas įvykio metu buvo blaivus.
Kaip nutiko eismo įvykis, ir kokiomis aplinkybėmis keleivė nugriuvo, nedetalizuojama.
Ji važiavo nauju, mažiau nei prieš mėnesį miesto įsigytu elektriniu kinišku mikroautobusu „King Long“, kuriame yra 16 vietų keleiviams bei viena papildoma vieta, skirta neįgaliesiems.
Šie mikroautobusai yra gerokai aukštesni ir erdvesni nei iki šiol mieste dauguma važinėjančių maršrutinių taksi.
Naujųjų mikroautobusų pristatymo visuomenei metu buvo teigiama, kad jie aprūpinti moderniomis saugumo ir vairuotojo komfortą didinančiomis sistemomis, įskaitant automatines ugnies gesinimo sistemas ir 360 laipsnių vaizdo kameromis.
Pirminiais duomenimis, būtent tokiu autobusu važiavusi garbaus amžiaus keleivė ir susižalojo, o penktadienį priešpiet moteris ligoninėje mirė.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
