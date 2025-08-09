 Mirė autobuse Klaipėdoje susižalojusi senjorė

2025-08-09 11:15
Asta Dykovienė

Klaipėdoje ligoninėje penktadienį mirė garbaus amžiaus moteris, kuri prieš tris dienas susižalojo nugriuvusi mikroautobuse. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Mirė autobuse Klaipėdoje susižalojusi senjorė / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Šeštadienį Klaipėdos apskrities policija pranešė, kad antradienį pietinėje uostamiesčio dalyje, Taikos prospekte, elektriniame mikroautobuse „King Long“, pirminiais duomenimis, griuvo ir susižalojo 1948 metais gimusi keleivė.

Policijos duomenimis, 1967 metais gimęs vairuotojas įvykio metu buvo blaivus.

Kaip nutiko eismo įvykis, ir kokiomis aplinkybėmis keleivė nugriuvo, nedetalizuojama.

Ji važiavo nauju, mažiau nei prieš mėnesį miesto įsigytu elektriniu kinišku mikroautobusu „King Long“, kuriame yra 16 vietų keleiviams bei viena papildoma vieta, skirta neįgaliesiems.

Šie mikroautobusai yra gerokai aukštesni ir erdvesni nei iki šiol mieste dauguma važinėjančių maršrutinių taksi.

Naujųjų mikroautobusų pristatymo visuomenei metu buvo teigiama, kad jie aprūpinti moderniomis saugumo ir vairuotojo komfortą didinančiomis sistemomis, įskaitant automatines ugnies gesinimo sistemas ir 360 laipsnių vaizdo kameromis.

Pirminiais duomenimis, būtent tokiu autobusu važiavusi garbaus amžiaus keleivė ir susižalojo, o penktadienį priešpiet moteris ligoninėje mirė.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
susižalojo autobuse
mirė moteris
ligoninė

Artūras
Dar išvados nėra dėl ko mirė, o jau "prokurorų apstu
0
0
qw
tai turėtų būti pamoka kitiems miesto autobusų vairuotojams. Daugelis jų lekia lyg bepročiai, vos zmogus spėja įkelti koją į autobusą, o vairuotojas akceleratorių spaudžia iki dugno. Pavojinga važiuoti autobusais Klaipėdoje.
2
-1
padūduojam...
Viešasis transportas.
2
-1
