Nerami naktis Klaipėdoje: vienas vairavo neblaivus ir be teisių, kitas – su suklastotu pažymėjimu

Lapkričio 9-osios vakarą, apie 22.30 val., Naikupės gatvėje policijos pareigūnai sustabdė automobilį „Mercedes-Benz“ automobilį. Patikrinus vairuotoją, gimusį 1988 metais, jam nustatytas 1,55 promilės neblaivumas. Paaiškėjo ir tai, kad vyras apskritai neturi teisės vairuoti transporto priemonių.
Vos po valandos, apie 23.45 val., Liepų gatvėje pareigūnai sustabdė dar vieną vairuotoją – šįkart automobilio „Opel“. 2000 metais gimęs vyras pareigūnams pateikė užsienyje išduotą vairuotojo pažymėjimą, kuris, įtariama, gali būti suklastotas. Jaunas vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Abu atvejai tiriami.
Už tokio pobūdžio pažeidimus gresia baudžiamoji atsakomybė, teisės vairuoti atėmimas bei transporto priemonės konfiskavimas.
Naujausi komentarai