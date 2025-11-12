 Nukentėjo maisto išvežiotojas: užsienietį atakavo išalkusieji?

2025-11-12 16:46
Daiva Janauskaitė

Klaipėdoje vis dažniau nukenčia maisto išvežiotojais dirbantys užsieniečiai. Vienas jų buvo užpultas ir prarado maistą, kurį gabeno užsakovams.

Taikinys: Klaipėdoje vis dažniau nukenčia maistą išvežiojantys užsieniečiai. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Antradienį į vieną buvusių bendrabučių Šilutės plente prieš vidurnaktį maistą gabenęs 34-erių užsienietis prisimins ilgai.

Apie 23.20 val. jis sutiko nepažįstamą žmogų laiptinėje prie rakinamų koridoriaus durų. Nepažįstamasis pagrasino jam kažkuo panašiu į peilį ir atėmė atgabentą maistą.

Nukentėjusysis nurodė, kad patyrė 23 eurų nuostolį.

Šis išpuolis pareigūnų įvardintas kaip apiplėšimas. Baudžiamasis kodeksas už tokį nusikaltimą numato laisvės apribojimo arba arešto bausmę ar net laisvės atėmimą iki šešerių metų.

Paskelbę apie šį nusikaltimą policijos atstovai pasakė ne viską. Taip ir liko neaišku, ar tą vakarą maisto užsisakę žmonės jį gavo. O gal užpuolikas ir buvo tas, kas norėjo valgio, bet nesiruošė už jį mokėti.

Šiemet maisto išvežiotojai yra patyrę kitokių išpuolių. Keli jų neteko elektrinių dviračių, keli patyrė rasistinius išpuolius.

Antradienio atvejį aiškinasi miesto policijos komisariato pareigūnai.

Lauk smirdalius
Privažiavo indusu pakistanu ir bangladešu atseit studentai ant popieriaus, prišnerkš visur kaip ir savo ubagynuose iš kur atvyko. Boikotą šlamštmaisčio platintojams, kaip utėlės mokesčių nemoka o naujais dviračių takais nuklotais mūsų pinigais naudojas imt iš bolt ir wolt komisinį kaip už krovininį auto tegu perkas vinjetes
0
0
Apetitas
Pats tikriausiai suėdė. Jie aktoriai dar tie... Apgaus nesumirksėję.
5
0
