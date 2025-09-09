 Palangoje apvogta kavinė – pagrobti pinigai ir sidras

2025-09-09 10:01
BNS inf.

Palangoje, Meilės alėjoje, rugsėjo 8 d. vakarą į kavinę pateko du vyrai, kurie, įtariama, iš kasos pavogė 30 eurų ir iš šaldytuvo pasiėmė apie 15 alkoholinio sidro skardinių, rugsėjo 9 d. pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Palangoje apvogta kavinė – pagrobti pinigai ir sidras / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

