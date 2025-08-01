 Sodininkų šventės metu būta ir nusikaltimų

Sodininkų šventės metu būta ir nusikaltimų

2025-08-17 11:43
Daiva Janauskaitė

Dituvos sodų bendrija šeštadienį trankiai paminėjo 45 metų sukaktį. Linksmybės tądien liejosi per kraštus ir ne visiems baigėsi laimingai.

Sodininkų šventės metu būta ir nusikaltimų / Asociatyvi Freepik.com, Vilmanto Raupelio nuotr.

Apie tai kriminalinių įvykių suvestinėje pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

Pasirodo, šventei dar neįsilingavus, 17.48 val., įkaušusi 32 metų moteris bandė važiuoti automobiliu „Audi A3“. Bet alkoholio moteris buvo išgėrusi pernelyg daug, ji kliudė stovintį „Volvo“ markės automobilį ir toliau važiuoti jai aplinkiniai jau neleido.

Policijos pareigūnai nustatė, kad avarijos kaltininkė buvo sunkiai apgirtusi, matuoklis parodė 2,9 prom.

Kitas incidentas kilo jau gerokai vėliau, kai daugybė žmonių linksminosi klausydamiesi pamėgtų atlikėjų koncerto.

22.49 val. keli nepažįstami vyrai sumušė 35 metų vyrą. Grumtynių metu jam nuo kaklo buvo nuplėšta auksinė grandinėlė.

Policininkai aiškinasi šio įvykio aplinkybes.

Tikėtina, kad daugiau vienaip ar kitaip nukentėjusių šventinę sodininkams dieną policijai pasiskųs vėliau ir apie tai bus pranešta jau pirmadienį.

Šiame straipsnyje:
Dituvos sodų bendrija
šventė
nusikaltimai

