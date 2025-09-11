Gyventojai papasakojo apie gaisrą Vilniuje: į telefoną gavo bauginančią žinutę

Ugnies pliūpsnis ir sprogimas netoli Vaidotų – Baltosios Vokės gatvėje, numeris 35.
„Prieš 10 val. ryto gavome pranešimą apie gaisrą“, – trečiadienį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Donatas Gurevičius.
Paaiškėjo, kad gaisras kilo dujų pildymo stotyje.
„Pavojingas objektas, pagal savo kiekį, kiek laiko ir kokią veiklą vykdo, tai yra suskystintų dujų pilstymo stotis, kurioje vyksta natūralūs krovos darbai – atvažiuoja cheminės medžiagos, šiuo atveju suskystintos dujos“, – aiškino D. Gurevičius.
Užsidegė aštuonių vagonų sąstatas. Situacija sudėtinga ir pavojinga – šalia yra ir stacionarūs rezervuarai.
„Tikslai mažiausiai du – aušinti šalia esančius stacionarius rezervuarus, kad juose nekiltų temperatūra ir auštų juose esančios cheminės medžiagos. Ir kita užduotis – aušinti užsidegusias, tik kol kas to padaryti negalime“, – trečiadienį tvirtino D. Gurevičius.
„Priimtas sprendimas po sprogimo įvesti planą „Skydas“, pagal visas procedūras atvyksta „Aro“ pareigūnai“, – teigė Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Deja, yra ir nukentėjusių.
„Pagal pirminę informaciją vienas žmogus išvežtas į gydymo įstaigą, sunku pasakyti, kokia jo būklė, kokia situacija ir dėl kokių priežasčių, bet tai, matyt, pirmomis minutėmis ten buvęs žmogus“, – sakė D. Gurevičius.
„Pirminiais duomenimis, tai yra žmogus, kuris dirbo toje teritorijoje“, – patikslino A. Paulauskas.
Anot skubiosios pagalbos, nukentėjo du žmonės – vienas galimai apdegė, kitas galėjo apsinuodyti dujomis.
Įvykio vietoje nugriaudėjo keli sprogimai – kelių kilometrų spinduliu gyvenantys žmonės, tarp jų ir Kristina, stveriasi už galvų.
„Patys jau bijome, ką dabar daryti“, – pasakojo ji.
„Debesys matėsi ugnies“, – teigė vyriškis.
„Dūmai eina, važinėja pagalba, po to parašė telefone, kad vagonai sprogo. Negalima niekur važiuoti, nei į darbą. Kelias uždarytas“, – trečiadienį kalbėjo Kristina.
Dėl didžiulio gaisro susidarė kamščiai, kelių kilometrų atstumu nuo įvykio vietos stabdomas eismas, vairuotojai privalo pasirinkti kitą maršrutą.
„Nežinau, kaip patekti į Pirčiupį“, – sakė vyriškis.
„Iš Zuikių gatvės, močiutė gulinti, negaliu pravažiuoti – nepraleidžia“, – piktinosi moteris.
„Užblokuota iš visų pusių, nes apsukome ratą ir nepravažiuojame“, – tikino vyras.
„Negaliu grįžti į savo namus ir neaišku, kada bus galima, nes policininkai nežino. Kol kas stovėsiu ir galvosiu“, – praėjusią dieną kalbėjo vyriškis.
Policija užblokavo galimus privažiavimus – apie oro taršą žmonės informuoti penkių kilometrų spinduliu. Pranešta apie vieno kilometro spindulio žmonių evakuaciją. Laimei, ten tik viena namų valda, gyvena trys žmonės.
Anot savivaldybės, penkių kilometrų spinduliu nuo įvykio vietos ketvirtadienį neveiks mokymo įstaigos, o jų ten penkios.
„Laimei, aplink nėra gyvenamų namų, tai yra pramoninė zona. Vykdome miškų patikrą, ar nėra asmenų, kurie gali patekti į potencialiai pavojingą zoną“, – teigė A. Paulauskas.
Vėjo kryptis gaisro dūmus pučia Elektrėnų link. Virš galvų ratus suko sraigtasparnis.
„Padeda pamatyti iš oro, naudojami įvairių institucijų ir policijos dronai, kurie padeda neprieinant iš arti pamatyti, kokia situacija ir kas vyksta. Tokio gaisro gesinimo specifika tokia, kad yra didžiulis karštis ir gesinimas vyksta vandeniu, ugniagesiai negali patekti arčiau, nes vyksta sprogimai. Po sprogimo kyla grėsmė ugniagesiams, atplaišos ir sprogimo dalys gali sužeisti ir traumuoti“, – pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas.
Dėl ko galėjo įvykti gaisras?
„Labiausiai tikėtina, kad tai technogeninė avarija“, – sakė A. Paulauskas.
„Ar tai žmogiškos klaidos, ar veiksmų nesiėmimas prevenciškai – sunku pasakyti“, – tvirtino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas.
„Darbuotojas, neatidus darbuotojas“, – kalbėjo vyriškis.
Pirmoje dienos pusėje – vidaus reikalų ministras sakė taip:
„Pirminiais duomenimis, gaisras yra sukeltas greičiausiai pažeidus darbo saugos sąlygas, bet tikrinamos visos versijos“, – teigė laikinasis Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Galime patvirtinti, kad preliminariais duomenimis užsidegė „Orlen“ Lietuva priklausantys vagonai ir juose esantis suskystintų dujų krovinys. Terminalas, kuriame įvyko incidentas, mums nepriklauso, o logistinę operaciją atliko mūsų rangovas. Bendradarbiaujame su visomis incidentą tiriančiomis institucijomis ir teikiame visą reikalingą informaciją“, – atsakė „Orlen“ Lietuva.
Ar nukentėjo „Orlen“ Lietuvos darbuotojai? Pastarieji atsakė, kad jų darbuotojų įvykio vietoje nėra, o teritorija priklauso bendrovei – „Jozita“.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dėl gaisro paveiktas tranzitinių traukinių eismas.
„Gaisro metu netoli vyko Kaliningrado tranzito traukinys, jis buvo nukreiptas į Vilniaus stotį, kur buvo nukreiptas kitu keliu, kad išvyktų iš Lietuvos“, – pasakojo policijos generalinis komisaras.
Apie prognozes, kiek ir kaip tęsis darbai:
„Viskas priklausys, kiek plis ir ar pagaus esančią rezervuarų teritoriją. Blogiausias scenarijus būtų, jeigu pagautų stacionarius rezervuarus, jie užsidegtų ir tada dar labiau apsunkintų patekimą, nes ugnies būtų daugiau, pavojų ir rizikų būtų dar daugiau“, – sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas.
Popietę ugnis pasiekė vieną iš stacionarių rezervuarų. Stacionarūs dujų rezervuarai tarpusavyje sujungti požeminiais vamzdynais, nuogąstaujama dėl galimo labai didelio sprogimo. Nuspręsta ugniagesius gelbėtojus privežti prie sklendžių ir jas uždaryti – su „Aro“ šarvuočiu, – šarvuotis naudojamas kaip priedanga. Anot R. Požėlos, tai nėra saugu, bet nėra alternatyvų.
Praėjus beveik parai po didžiulio gaisro Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje esančioje dujų pilstymo stotyje, dujos dega iki šiol, gaisro lokalizacija dar nėra paskelbta. Per naktį gaisravietėje budėjo ugniagesiai, medikai, policija, Viešojo saugumo tarnyba.
„Situaciją galima pavadinti stabiliai gerėjančia. Tebėra du ugnies židiniai iš tų pačių vietų, bet liepsnos nėra tokios intensyvios. Per naktį budėjo gausios ugniagesių pajėgos. Po rytinės žvalgybos gelbėjimo darbų vadovas nusprendė mažinti pavojaus zoną iki 350 metrų spindulio. Liks uždaryta tik Baltosios Vokės gatvė, kitose apribojimai bus atšaukti“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Pasak jo, gaisro gesinimo teritorijoje yra nutiesta apie 3 kilometrai gaisrinių žarnų, rezervuarų aušinimui per sekundę išnaudojama apie 60 litrų vandens.
Toliau bus stengiamasi užsukti sklendes, trečiadienio vakarą sklendės buvo užsuktos pasitelkus Antiteroristinių operacijų „Aras“ šarvuotį, juo ugniagesiai kelis kartus vyko į karščio paveiktas vietas.
