Daugiau nei pusės kilogramo hašišo skandalas: buvęs Darbo partijos narys išgirdo nuosprendį

E. Garackevičiui skirta laisvės apribojimo bausmė dvejų metų laikotarpiui be intensyvios priežiūros. Jis įpareigotas dirbti ir dalyvauti elgesio pataisos programose, Eltai pranešė teismo atstovė Vija Kudzienė.
Baudžiamojoje byloje be E. Garackevičiaus kaltinimai buvo pateikti dar dviem asmenims – Audriui Porozovui ir Žydrūnui Drūčiui.
Jie taip pat buvo nuteisti, abiem skirta vienuolikos metų laisvės atėmimo bausmė. Ž. Drūčiui dar skirta 6,5 tūkst. eurų bauda.
ELTA primena, kad 2023 m. į Druskininkų savivaldybės tarybą tuomet kandidatavęs Darbo partijos narys E. Garackevičius buvo sulaikytas teisėsaugos. Jo automobilyje rastas didelis kiekis narkotinių medžiagų – daugiau nei pusė kilogramo hašišo.
E. Garackevičiui įkliuvus teisėsaugai su narkotinėmis medžiagomis, Darbo partija suskubo pašalinti politiką iš partijos ir „darbiečių“ kandidatų į Druskininkų savivaldybės tarybą sąrašo. Jame jis užėmė pirmą poziciją.
Darbo partija dėl politiko pašalinimo iš rinkimų sąrašo kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, tačiau komisija E. Garackevičiaus iš sąrašo nepašalino, argumentuodama, kad numatyti terminai prašymų pašalinti iš rinkiminių sąrašų pateikimui yra pasibaigę. Darbo partija šį VRK sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas partijos skundą atmetė.
