Daugiau nei pusės kilogramo hašišo skandalas: buvęs Darbo partijos narys išgirdo nuosprendį

2026-01-12 17:39
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kauno apygardos teismas buvusį Darbo partijos narį Edviną Garackevičių pirmadienį pripažino kaltu dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę.

Edvinas Garackevičius
Edvinas Garackevičius / Muitinės, VRK nuotr.

E. Garackevičiui skirta laisvės apribojimo bausmė dvejų metų laikotarpiui be intensyvios priežiūros. Jis įpareigotas dirbti ir dalyvauti elgesio pataisos programose, Eltai pranešė teismo atstovė Vija Kudzienė.

Baudžiamojoje byloje be E. Garackevičiaus kaltinimai buvo pateikti dar dviem asmenims – Audriui Porozovui ir Žydrūnui Drūčiui.

Jie taip pat buvo nuteisti, abiem skirta vienuolikos metų laisvės atėmimo bausmė. Ž. Drūčiui dar skirta 6,5 tūkst. eurų bauda.

ELTA primena, kad 2023 m. į Druskininkų savivaldybės tarybą tuomet kandidatavęs Darbo partijos narys E. Garackevičius buvo sulaikytas teisėsaugos. Jo automobilyje rastas didelis kiekis narkotinių medžiagų – daugiau nei pusė kilogramo hašišo.

E. Garackevičiui įkliuvus teisėsaugai su narkotinėmis medžiagomis, Darbo partija suskubo pašalinti politiką iš partijos ir „darbiečių“ kandidatų į Druskininkų savivaldybės tarybą sąrašo. Jame jis užėmė pirmą poziciją.

Darbo partija dėl politiko pašalinimo iš rinkimų sąrašo kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, tačiau komisija E. Garackevičiaus iš sąrašo nepašalino, argumentuodama, kad numatyti terminai prašymų pašalinti iš rinkiminių sąrašų pateikimui yra pasibaigę. Darbo partija šį VRK sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas partijos skundą atmetė.

pastebėjimas
BUVES...nes darbo partijos , todėl reikia pabrėžti, o kad konserwatnykų šaikoje vaikų tvirkintojai ir RU šnipai tai patyliukais ,patyliukais.
0
0
Klounada
Už pusę kilogramo hašišo tik laisvės apribojimas be intensyvios priežiūros? Košmaras.
1
0
