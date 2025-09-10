 Mokykliniame autobuse mažametį sužalojo kitas vaikas

2025-09-10 10:43
Ainis Gurevičius (BNS)

Į Vilkaviškio ligoninę antradienį pristatytas sužalotas mažametis. Po medikų apžiūros, suteikus medicinos pagalbą, vaikas gydomas ambulatoriškai, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Mokykliniame autobuse mažametį sužalojo kitas vaikas / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

