Naktį policijai paskambinusi moteris pranešė apie nusikaltimą ir nurodė įtariamąjį

2025-12-26 08:51
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Naktį į penktadienį Panevėžyje sulaikytas automobilio padangas galimai pradūręs vyras.

Kaip skelbė Panevėžio apskrities policija, apie 1.05 val. moteris, gimusi 1982 metais, pranešė, kad Ramygalos gatvėje buvo pradurtos abi kairės pusės automobilio „VW Golf“ padangos ir apgadintas automobilio priekinis stiklas.

Padaryta turtinė žala siekia 260 eurų.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras, gimęs 1988 metais, sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

