Naktį vyras įsilaužė į parduotuvę ir ėmė ten girtauti

2025-08-18 09:43
BNS inf.

Vyras Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, naktį išdaužęs durų stiklą ir įsibrovęs į maisto prekių parduotuvę, pagrobė ir vietoje suvartojo du butelius alkoholinių gėrimų.

/ Asociatyvi freepik.com nuotr.

Nusikaltimas įvykdytas sekmadienio naktį, apie 0.30 valandą. Atvykę pareigūnai girtą įsilaužėlį rado parduotuvėje. Jam nustatytas 3,13 promilės girtumas.

1992 metais gimęs įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

