Prieš skulptūrą Zarasuose – dar vienas išpuolis

2025-08-14 14:32
Augustas Stankevičius (BNS)

Zarasuose pareigūnai fiksavo dar vieną išpuolį prieš Mykolo Saukos skulptūrą „Liudytoja“ – sulaikytas ant jos piešęs vyras.

Kaip ketvirtadienį pranešė Utenos apskrities policijos komisariatas, incidentas fiksuotas antradienį vakare, apie 17.40 valandą.

1991 metais gimusio miesto gyventojo veiksmai įvertinti kaip „nepadorūs, visuomenei nepriimtini ir nesuderinami su dorovės normomis bei pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį“.

Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.

Kaip skelbė BNS, nuogos vyresnės moters statula buvo padegta praėjusį ketvirtadienį. Netrukus vyras buvo sulaikytas.

Šią savaitę Zarasų rajono savivaldybės administracija pasidalino vyro atsiprašymu, kuriame jis teigė pasielgęs neapgalvotai, paveiktas alkoholio.

M. Saukos skulptūrą „Liudytoja“ visuomenei ketinama pristatyti penktadienį, miesto šventės ir festivalio „Zarasai 2025“ metu.

Košmaras
Nuimkit tą baidyklę ir paslėpkit kur toli. Kas čia per sionistinis "menas"?
