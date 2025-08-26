Dėl sekso skandalų atstumta Holivudo legenda tapo Maskvos festivalio garbės svečiu

Didžiosios dalies Holivudo atstumtas Woody Allenas savaitgalį sutiko šiltesnę publiką Rusijos kino festivalyje. 89-erių kino kūrėjas, kurio karjerą sudrebino ilgalaikiai kaltinimai seksualiai išnaudojus įvaikintą dukrą, šeštadienį nuotoliniu būdu pasirodė Maskvos tarptautinės kino savaitės renginyje kaip garbės svečias.
Ten jis dalyvavo klausimų ir atsakymų sesijoje, kurią vedė režisierius Fiodoras Bondarčiukas.
Savo pasisakymuose W. Allenas, kaip pranešama, gyrė Rusijos kino industriją ir teigė svarstąs galimybę kurti filmą šalyje, jei tokia proga pasitaikytų. Jis netgi paminėjo scenarijaus idėją, paremtą jo paties kelionių į Maskvą ir Sankt Peterburgą patirtimis.
W. Allenui pasirodžius festivalyje, Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė pasipiktinimą, jo dalyvavimą pavadinusi „gėda ir įžeidimu ukrainiečių aktoriams bei kino kūrėjams, kurie buvo nužudyti ar sužeisti Rusijos karo nusikaltėlių vykdomame kare prieš Ukrainą“.
„Kultūra niekada negali būti naudojama nusikaltimams dangstyti ar tapti propagandos įrankiu. Griežtai smerkiame Woody Alleno sprendimą savo pasirodymu palaiminti Maskvos kruviną festivalį“, – pridūrė ministerija.
W. Alleną jau dešimtmečius lydi kaltinimai, kad jis seksualiai išnaudojo savo įvaikintą dukrą Dylan Farrow, kai jai buvo septyneri. Pats režisierius visada neigė šiuos kaltinimus, o teismuose jis nebuvo pripažintas kaltu. Nepaisant to, šios istorijos smarkiai pakenkė jo reputacijai ir karjerai.
W. Allenas yra vedęs Soon-Yi Previn, buvusios savo partnerės, aktorės Mia Farrow įvaikintą dukrą. 1992 m. sausį M. Farrow W. Alleno namuose rado nuogų Soon-Yi Previn fotografijų. Tuo metu 56-erių W. Allenas jai pasakė, kad nuotraukas padarė vos prieš dieną – praėjus apie dviem savaitėms nuo to laiko, kai jo ir tuomet 21-erių Soon-Yi Previn santykiai tapo intymūs. M. Farrow teigia, jog būtent šis atradimas paskatino ją nutraukti santykius su W. Allenu, tačiau Soon-Yi Previn ir W. Allenas tvirtina, kad tuomet aktorė su režisieriumi jau buvo išsiskyrę.
