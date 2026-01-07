 Rusijoje įšaldytos pusės milijardo dolerių vertės „Telegram“ obligacijos

Rusijoje įšaldytos pusės milijardo dolerių vertės „Telegram“ obligacijos

2026-01-07 10:12
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Rusijos nacionaliniame atsiskaitymų depozitoriume Maskvoje dėl Vakarų sankcijų Rusijai buvo užblokuotos susirašinėjimo programėlės „Telegram“ valdytojos obligacijos, kurių vertė siekia apie 500 mln. JAV dolerių, skelbia britų verslo leidinys „Financial Times“, remdamasis savais šaltiniais.

Rusijoje įšaldytos pusės milijardo dolerių vertės „Telegram“ obligacijos
Rusijoje įšaldytos pusės milijardo dolerių vertės „Telegram“ obligacijos / Scanpix nuotr.

Pastaraisiais metais „Telegram“ išleido kelias obligacijų emisijas, įskaitant 1,7 mlrd. dolerių vertės pernai gegužę.

Pasak leidinio šaltinių, susirašinėjimo programėlės operatorė jau padengė daugumą šių obligacijų, kurių išpirkimo terminas baigsis 2026-aisiais, tačiau „Telegram“ atstovai investuotojams pareiškė, kad 500 mln. dolerių vertės nepadengtų skolos vertybinių popierių tebėra užblokuoti Rusijoje. Kita vertus „Telegram“ pažadėjo padengti skolas pagal įšaldytas obligacijas, pasibaigus jų galiojimo terminui.

Savo ruožtu Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“ cituoja „Telegram“ savininką Pavelą Durovą, kuris atmetė „Financial Times“ teiginį, jog populiarios pasaulyje susirašinėjimo programėlės operatorė tebėra priklausoma nuo Rusijos kapitalo.

„1,7 mlrd. dolerių vertės obligacijų emisijos platinime nebuvo nė vieno Rusijos investuotojo. (...) Bet kuriuo atveju, obligacijų turėtojai nėra akcininkai ir neturi balsavimo teisės priimant sprendimus. Aš esu vienintelis „Telegram“ akcininkas“, – pažymėjo P. Durovas.

Šiame straipsnyje:
Rusija
įšaldytos telegram obligacijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų