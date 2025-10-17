Įspėja lietuvius – atostogos čia gali apkarsti

„SVARBI INFORMACIJA LIETUVIAMS, KELIAUJANTIEMS Į EGIPTĄ.
Publikaciją sukūrėme gavus begalę nusiskundimų iš lietuvių turistų, kurie atostogavo Egipte šį mėnesį ir anksčiau. Norime pasidalinti keliautojų patirtimi, kuri gali padėti išvengti nemalonių situacijų. Pastaruoju metu kai kurie kelionių organizatorių samdomi gidai Egipte pradėjo taikyti naują taktiką, klaidinančią turistus.
Kas vyksta: atvykus į viešbutį gidai dažnai kviečia į vadinamuosius „informacinius susitikimus“. Jie tvirtina, kad:
* būtina ateiti į susitikimą, nes kitaip neva nebūsite „užregistruoti“ ir jūsų nepaims autobusas vykstant atgal į oro uostą;
* reikia pasirašyti dokumentus, kurių turinys ne visada aiškiai paaiškinamas;
* Egipte „nesaugu keliauti be jų“ ir kad kelionių draudimas negalios, jei pasirenkate vietines agentūras ar ekskursijas iš šalies;
* kad privalote turėti „travel ticket’’ norint palikti viešbutį, kai nė vienas turistas nežino, kur ir kaip jį gauti;
* be jų jūsų neįleis į oro uostą ir negalėsite išskristi.
Svarbu žinoti:
* kelionių draudimas galioja visame Egipte, nepriklausomai nuo to, per ką perkate ekskursijas;
* į informacinius susitikimus jūs eiti neprivalote;
* niekas negali jums uždrausti išeiti iš viešbučio ar pasirinkti kitą agentūrą;
* ekskursijas galima pirkti tiek per kelionių organizatorių, tiek per vietines licencijuotas agentūras – pasirinkimas visiškai jūsų teisė;
* neleiskite, kad jus gąsdintų ar spaustų priimti sprendimus vietoje;
* visada išsaugokite bilietus, sutartis ir draudimo informaciją ir tikrai saugiai grįšite namo!
Būkite ramūs, mandagūs, bet tvirti. Dauguma vietinių egiptiečių – šilti ir paslaugūs žmonės, tačiau ne visi gidai elgiasi sąžiningai. Kuo daugiau žinome – tuo saugesnės ir malonesnės mūsų atostogos.
Pasidalinkite šiuo įspėjimu su kitais keliautojais – sąmoningas turistas yra saugus turistas!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė A. Nasavičiūtė.
