Pasklido bauginanti žinia apie Radžį: pasisakė ir scenos partnerė

Agnė savo socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti išgalvoto straipsnio antraštė: „Didelė nelaimė – nušautas dainininkas Radži“. Ji neapsikentė plūstančių žinučių su klausimais, todėl nusprendė pasisakyti viešai.
„Žmonės, jūs čia rimtai?! Kodėl manęs klausinėjat, ar TIKRAI nušovė Radži?! O prie ko čia aš?! Taigi dar kartą – Radži gyvas (bent vakar tikrai buvo)“, – tikino A. Petravičienė.
Sekmadienį žodį tarė ir pats atlikėjas – socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasidalijo žinute, skirta nuraminti gerbėjus.
„Noriu pranešti, kad būkit ramūs. Kol kas planų mirti dar nėra, tai galite nevargti su išgalvotomis istorijomis“, – rašė Radži.
