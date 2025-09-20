Prie vairo neblaivus įkliuvęs komikas: esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių „gaidelis“

Kaip pranešė delfi.lt, prie BMW vairo M. Žukauskas sėdo girtas. Nors prieš antrą patikrinimą komikas darė atsispaudimus ir šuoliukus, tai nepadėjo, jis įpūtė 1,31 prom.
M. Žukauskas prisipažino gėręs sidro.
Anot delfi.lt, komikas neturi teisės vairuoti.
Šeštadienį M. Žukauskas, kaip pats prisipažino, „jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę“, nusprendė pasisakyti apie incidentą.
„Pasiteisinimų, aplinkybių, tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių „gaidelis“.
Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galite ir net turite teisę maišyti mane su žemėmis – esu pilnai to nusipelnęs“, – socialiniuose tinkluose atvirai rašė komikas.
M. Žukauskas vylėsi, kad taps pavyzdžiu bent keletui tokių pat „erelių“, kurie galvoja, kad įstatymai jiems negalioja.
„Atsiminkite – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip kaip dabar tai tenka daryti man“, – įspėjo jis.
Žinomas vyras atsiprašė visų, kuriuos nuvylė, ir pažadėjo prisiimti visą atsakomybę. Jis taip pat dėkojo policijos pareigūnams.
„Noriu padėkoti pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo tokių reidų ypač Naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi“, – tikino M. Žukauskas.
