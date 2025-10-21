Žvaigždės juo lieknėja, o Monika vos išgyveno: sunkiai pakilau iš lovos

„Numečiau beveik 20 kilogramų, todėl su gydytoju nusprendėme, kad gana, reikia nebevartoti vaisto“, – sakė S. Osbourne.
„Ozempic“ nėra vaistas, skirtas svorio metimui. Pirmiausia tai medikamentas, skirtas cukrinio diabeto gydymui. „Ozempic“ vartojo ir Kanadoje gyvenusi anglų kalbos mokytoja Monika Allard.
„Niekada nesiėmiau tokių kraštutinumų. Bet kai taip gerai išreklamuoja, kad tai tikrai veikia, ir tereikia labai mažos dozės kartą per savaitę... Kas nesusigundytų? Tai ir aš parkritau toje vietoje – susigundžiau“, – pasakojo M. Allard.
Su vyru kanadiečiu šiuo metu Palangoje gyvenanti Monika vaistą leidosi kartą per savaitę. Tuo metu moteris svėrė 107 kilogramus.
„Iš pradžių, kai pradedi vartoti „Ozempic“, dozės yra labai minimalios. Truputį mokiausi mediciną, tad kai pagalvoji apie žmogaus sudėtį, jo svorį, 0,25 miligramo neturėjo kažko labai padaryti. Paskui didini dozę kas keturias savaites“, – kalbėjo M. Allard.
Tuomet prasidėjo nemalonūs šalutiniai poveikiai.
„Šis vaistas blokuoja keletą labai svarbių dalykų. Pirmiausia – hormoną, kuris skatina alkį, todėl jis malšina alkį. Kitas dalykas – skrandžio turinio pasišalinimas. Jis labai sulėtėja, todėl bet ką pavalgęs jautiesi sotus daug ilgiau. Tada nebesinori nei užkandžiauti, nei valgyti“, – aiškino M. Allard.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dingus alkiui dingo ir energija.
„Kai nevalgai, prasideda visokiausi dalykai – pykinimas, vidurių užkietėjimas ar kiti virškinimo sutrikimai, galvos ir skrandžio skausmai. Iki tokio lygio, kad ne tai, kad nebenori valgyti – nebegali. Visi skausmai, simptomai mane sunkiai prikėlė iš lovos. Gulėjau skausme ir galvojau, kad man jau viskas“, – prisiminė M. Allard.
Monika vaistą vartojo pusmetį, numetė apie 15 kilogramų, bet neapsikentusi skausmų nusprendė gydymą nutraukti.
„Nežinau, pora mėnesių nepraėjo, kai „susilaukiau“ 15 kilogramų“, – juokėsi M. Allard.
Šalutinių poveikių būna pačių įvairiausių.
„Pajutau didžiulį skausmą pilve. Po tyrimų paaiškėjo, kad buvo pažeista ir apsisuko žarna“, – pasakojo australė.
„Greitas svorio metimas gali daryti neigiamą įtaką tulžies pūslės veiklai – gali pradėti formuotis akmenys, išsivystyti akmenligė, atsirasti virškinimo trakto sutrikimų, prasta savijauta, vangumas ir kiti simptomai“, – aiškino dietistė Vaida Kurpienė.
Blogiausia, kad žmonės vartoja vaistus, kurių jiems nereikia. „Ozempic“ ir panašius preparatus žmonės išbando, prisižiūrėję Holivudo žvaigždžių ar gražuolių socialiniuose tinkluose. Liūdniausia, kad tokių vaistų pradėjo trūkti tiems, kuriems jie gyvybiškai būtini – sergantiems diabetu.
„Tikrai nesu prieš jo vartojimą, bet būtina nusistatyti diagnozę. Kai kalbame apie nutukimą, nekalbame apie merginą, kuri sveria 80 kilogramų ir nori numesti 10. Tai galima pasiekti sportu ar sveika mityba. Kalbu apie didelį nutukimą, kai diabetas su nutukimu yra per vieną plauką“, – pabrėžė M. Allard.
„Reikia turėti mintyje, kad socialiniuose tinkluose viskas parodoma iš tam tikro rakurso. Daug kas koreguoja nuotraukas su programėlėmis ir sukuria įspūdį, kad žmogus turi būti be raukšlių, ypatingai lieknas, tam tikro idealo“, – teigė V. Kurpienė.
Visuomenėje dabar labai gajūs tobulo kūno standartai. Atrodo, kad socialiniuose tinkluose kitokiems vietos visai nėra. Štai šią vasarą Moniką, šokančią pajūryje, nufilmavo draugė ir pasidalijo socialiniuose tinkluose. Monika sulaukė patyčių. Taigi ir dėl to kai kurie pasirenka mesti svorį greitu ir ne visuomet sveiku būdu.
„Nesu standartinių formų žmogus. Galbūt pasirodžiau per daug pasitikinti savimi. Toks truputėlį lietuvių bruožas – pakritikuoti, paaiškinti, kas ne taip, ir parodyti savo bjaurastį“, – kalbėjo M. Allard.
Kad ir kaip atrodytumėte, svarbiausia – kaip jaučiatės. Vaistus vartoti galima tik tada, kai juos paskiria gydytojas.
