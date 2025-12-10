Budrys apie JAV siekį atkurti strateginį stabilumą su Rusija: priklauso, kaip tai bus įgyvendinta

„Viskas priklauso nuo įgyvendinimo ir kokius kitus veiksmus seks šis dokumentas. Mums be galo svarbi yra nacionalinės gynybos strategija, taip pat pajėgų išdėstymas globaliai“, – trečiadienį Eltai Vyriausybėje teigė K. Budrys, paklaustas apie minėto dokumento vertinimą.
„Dėl paties strateginio balanso su Rusija paieškos – jeigu tai reiškia tinkamą, deramą atgrasymą, kaip nuostata ji gali būti. Priklauso nuo to, kaip ji bus įgyvendinta“, – pabrėžė ministras.
Tuo metu JAV nacionalinio saugumo strategijoje išreikšta kritika Europos šalims Lietuvos diplomatijos vadovo nestebina. Pasak jo, dabartinės JAV administracijos pozicija Europos atžvilgiu buvo žinoma jau seniai.
„Vėlgi, jeigu lyginti su situacija, kuri buvo prieš pusantrų metų, tai yra didelis pokytis, bet kai matome, kokias nuostatas įgyvendina naujoji JAV administracija, nėra čia radikalių, mums nežinotų ar šokiravusių dalykų“, – komentavo K. Budrys.
„Kitų geografinių erdvių, regionų ir jų saugumo klausimų orientavimasis ir prioritetizavimas, galėtume sakyti, kad dėmesį nuo Europos atitolina. Iš kitos pusės, tai eina drauge su žinia Europos Sąjungai ir Europos valstybėms daryti daugiau. Aš vis tiek matau tam tikrą balansą šiuo klausimu“, – sakė jis.
Kaip ELTA rašė anksčiau, praėjusią savaitę paskelbtoje naujojoje JAV nacionalinio saugumo strategijoje Europa kritikuojama kaip pernelyg reguliuojamas, cenzūruojantis žemynas, kuriam esą trūksta „pasitikėjimo savimi“ ir kuriam dėl imigracijos gresia „civilizacijos išnykimas“.
Reaguodamas į šį dokumentą, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pirmadienį atmetė bet kokius JAV bandymus kištis į žemyno politiką.
Strategijoje taip pat rašoma, kad Europa beveik visais atžvilgiais turi pranašumą prieš Rusiją. Pažymima, kad karas Ukrainoje nulėmė silpnesnius santykius tarp Europos ir Maskvos, todėl JAV esą reikės įsitraukti diplomatiškai, kad būtų atkurtas strateginis stabilumas su Rusija.
Kartu akcentuojama, jog JAV interesas yra kuo greičiau nutraukti karinius veiksmus Ukrainoje, siekiant stabilizuoti Europos ekonomiką, užkirsti kelią eskalavimui bei sudaryti sąlygas atstatyti Ukrainą karui pasibaigus.
