Gitanas Nausėda vetavo politikų atsakomybę švelninančias Baudžiamojo kodekso pataisas

Prezidento nuomone, tokio įstatymo įsigaliojimas apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose, turėtų neigiamų teisinių ir politinių padarinių.
„Šalies vadovas primena, kad konstitucinė valstybės pareiga yra imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užkirstas kelias korupcijai ir piktnaudžiavimui valdžia valstybės tarnyboje“, – teigiama Prezidentūros pranešime.
Valstybės vadovas vetuodamas Seimo priimtas pataisas, savo pasiūlymų nepateikė, jis siūlo palikti galioti dabartinę Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio redakciją.
Prezidentūros teigimu, Baudžiamojo kodekso pataisos Seime priimtos neįvertinus galimų neigiamų pasekmių valstybės politinei sistemai, žmonių pasitikėjimui valdžios institucijomis.
„Nebuvo įvertinta, ar atsakomybės už piktnaudžiavimą švelninimas nesudarys prielaidų per švelnių bausmių skyrimui, nepagrįstam atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės taikymui, ar nekils neigiamų padarinių dėl sutrumpėjusių senaties, teistumo terminų, kokią įtaką šie pakeitimai turės Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui ir kt.“, – rašoma pranešime.
Anot Prezidentūros, neįvertinta, kokį poveikį įstatymas turės šiuo metu vykstantiems baudžiamiesiems procesams, kuriuose asmenys yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl galimai netinkamo savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo.
Be to, pasak G. Nausėdos, piktnaudžiavimo nusikaltimo kategorijos pakeitimas iš sunkaus į apysunkį apribotų valstybės galimybes taikyti efektyvias piktnaudžiavimo išaiškinimo priemones, tai yra būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą šį nusikaltimą padariusių asmenų atžvilgiu.
Seimo priimtas pataisas vetuoti prašė opoziciniai parlamentarai iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų bei „Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų.
Anot jų, priimti pakeitimai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, kenkia visuomenės interesams, be kita ko, priimtos ir kelių asmeninį interesą galinčių turėti politikų balsais. Mat už projekto priėmimą balsavo penki „čekiukų“ bylose figūruojantys parlamentarai.
BNS rašė, kad Seimas rugsėjo 23 dieną priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis metais sutrumpinama bausmė už piktnaudžiavimą ir dėl to keičiasi pačio nusikaltimo kvalifikacija, jis nebebus laikomas sunkiu, taps apysunkiu.
Pagal priimtas pataisas, tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs, įgaliojimus viršijęs valstybės tarnautojas, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, bus baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Iki šiol galiojo laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Taip pat nustatyta, kad tas, kas padarė minėtą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, sulauks baudos arba laisvės atėmimo iki šešerių metų. Iki šiol numatyta bausmė iki septynerių metų.
Dabar galiojančiame Baudžiamajame kodekse kalbama apie didelę žalą, nenurodant, ar ji turtinė, ar neturtinė.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įspėjo, kad įsigaliojus minėtiems pakeitimams tiriant piktnaudžiavimą nebegalės būti atliekamas kriminalinės žvalgybos tyrimas, senaties terminas sutrumpės trejais metais, bus galima plačiau naudoti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, o kai kuriais atvejais reikšmingai sutrumpės laikotarpis, kai asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos.
STT šiuo metu atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo politikų veiklai skirtų lėšų panaudojimo. Įtarimai pateikti 30 asmenų, 12 baudžiamųjų bylų nagrinėjama teismuose, per 20 politikų jau nuteisti.
