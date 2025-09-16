Jansonas: ar tai yra pavojus?

„Prezidentas mato mažumos Vyriausybės galimybę. Ar tai yra pavojus? Vėlgi, pavojus kam?“ – antradienį „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.
„Yra buvusi mažumos Vyriausybė ir visai normaliai funkcionavo. Tai ar tai yra kažkokia grėsmė? Ne. Tai yra, turbūt, iššūkis veikimui – iš esmės, kaip buvome prieš gerą mėnesį, toje pačioje vietoje esame dabar. Yra trys galimybės: dirbti su „Nemuno aušra“, dirbti su „Vardan Lietuvos“ ir dirbti mažumoje. Visos jos kaip buvo ant stalo, taip ir tebėra“, – dėstė jis.
