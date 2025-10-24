Šimonytė: šį ministrą reikėtų vyti lauk

„Taip atrodo mūsų situacijos vertinimas „Politico“. Ir negali dėl to pykti – tokia yra melo ir diletantizmo kaina“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo I. Šimonytė.
Ji atkreipia dėmesį, kad vos prieš mėnesį pati premjerė Inga Ruginienė pasiūlė Dovilei Šakalienei tęsti darbą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM).
„Dabar tarsi sako nežinojusi to ir ano. Bet jeigu gyvenai ne kosmose, tai girdėjai ir diskusijas apie E. Paulavičiaus (buvusio KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus – red. past.) atleidimą, ir klausimus dėl „Embraer“ (braziliškų karinių krovininių lėktuvų – red. past.) pirkimo, kurie buvo vieši. Asignavimų įsisavinimas? Jau ne kartą ir aš, ir mano kolegos minėjo, kad kol kas didžiąja dalimi važiuojama ant senųjų sutarčių, o naujų kontraktų pasirašymas vėluoja. Visus šiuos klausimus reikėjo užduoti ministrei iki jos pateikimo darbui naujoje Vyriausybėje. Bet jokių klausimų, kaip suprantu, nebuvo, priešingai – nebuvo jokių abejonių ir ministrė drauge su K. Budriu (užsienio reikalų ministru – red. past.) buvo palaiminti kone pirmieji. Tad stebėtis, kad dabar visi sieja atleidimą su ministrės kova dėl kitų metų biudžeto, nederėtų. Sieja ir sies, kokios bebūtų tikrosios priežastys. Nebent jos bus tiesiai įvardytos, bet kažkas man šnibžda, kad nebus“, – įsitikinusi I. Šimonytė.
Anot ekspremjerės, taip pat nereikia stebėtis, kad diskusijose dėl kitų metų biudžeto dalyvauja įvairios visuomenės grupės: profsąjungos reikalauja, pareigūnai piketuoja, ūkininkai traktoriais groja maršus ir t. t.
Vien už tai reikėtų jį atstatydinti.
„Tai normalu. Poniai I. Ruginienei neabejotinai tai tiko, kai ji buvo profsąjungų viršininkė. Didelės paslapties neišduosiu, dažnai toks veikimas vyksta su tyliu ar garsiu tos srities ministro pritarimu, nes jis irgi yra politikas ir nori kuo geresnio rezultato savo bendruomenei ar bent jau nelikti jų akyse kaltas. Žymiai geriau, kai kaltas lieka finansų ministras. Dėl to pykti yra paika. Politikoje gauti priekaištų už tai, kad dirbi savo darbą – bandai subalansuoti tarpusavyje priešingus interesų grupių reikalavimus – yra kasdienybė. Jeigu atėjai dirbti dėl kitų kartų, o ne kitų rinkimų – išgyvenama“, – parašė I. Šimonytė.
„Kariuomenė piketuoti ir mitinguoti negali. Bet lūkestis, kad nepastebėtas prasmuks mažesnis nei 5 proc. BVP finansavimas, kai Valstybės gynimo taryboje sutarta tarp 5–6 proc. ir žinoma, kad yra įsipareigota pasiekti pilną divizijos išvystymą iki 2030 m., yra tiesiog kvailas. Su influenceriais ar be jų, su off recordais ar be. Dabar gi visam reikalui pridengti (be tų žvaigždučių biudžete apie asfaltus ir civilinę saugą) belieka finansų ministrą prezentuoti kaip savo darže nesigaudantį rastinuką, kuris net nežino, kada jo rengiamame biudžete atsiranda maždaug pusės milijardo pokytis. Vien už tai reikėtų jį atstatydinti“, – įsitikinusi ekspremjerė.
