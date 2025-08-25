 Koalicijos sutartis: naujieji partneriai nerems partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų

Koalicijos sutartis: naujieji partneriai nerems partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų

2025-08-25 17:19
Vilius Narkūnas (ELTA)

Socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašytoje koalicijos sutartyje pastaroji politinė jėga neįsipareigoja remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokas ar lytinio ugdymo programų vykdymą.

Koalicijos sutartis: naujieji partneriai nerems partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų
Koalicijos sutartis: naujieji partneriai nerems partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų / E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.

„Klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars: partnerystės įteisinimas ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas“, – teigiama koalicijos sutarties priede.

Koalicinės sutarties prieduose taip pat pažymima, kad frakcija nerems reprodukcinės sveikatos įstatymų.

Be to, jungtinė „valstiečių“ frakcija nepritars „teisės aktams, darantiems neigiamą įtaką gimstamumui, skatinant nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę“.

2
Pasirašyta koalicijos sutartis
Pasirašyta koalicijos sutartis

Pasirašyta koalicijos sutartis

Pasirašyta koalicijos sutartis

Pasirašyta koalicijos sutartis

Galiausiai, naujieji koalicijos partneriai nerems lytinio ugdymo programas įpareigojančių teisės aktų, „nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus“.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Šiame straipsnyje:
koalicijos sutartis
naujoji koalicija
partnerystė
vienos lyties santuoka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Taip
Seniai reikia padėti tašką visiems iškrypėlių išsisokimams. Uždaryti visus juos į psichines ligonines ar kalėjimus, tol kol nepasveiks.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų