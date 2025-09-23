 Kultūrininkai planuos protestą prieš „aušriečių“ siūlomą kandidatą į kultūros ministrus

Kultūrininkai planuos protestą prieš „aušriečių“ siūlomą kandidatą į kultūros ministrus

2025-09-23 06:57
Vygantas Tuzas (ELTA)

„Nemuno aušros“ kandidatu į kultūros ministrus pasipiktinusi kultūrininkų bendruomenė antradienį kviečia į susitikimą, kurio metu bus ruošiamasi protestui. Renginio metu ketinama pristatyti kultūros darbuotojų rengiamos peticijos juodraštį bei apsvarstyti planuojamo protesto veiksmų planą.

Kultūrininkai planuos protestą prieš „aušriečių“ siūlomą kandidatą į kultūros ministrus / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Kultūros žmonės, jeigu jums rūpi, kokios rokiruotės vyksta Vyriausybėje, ir nepritariate tam, kad Kultūros ministerija tampa politinių mainų objektu – kviečiame jungtis prie protesto asamblėjos prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“. Kultūros lauko ateitis priklauso nuo mūsų pačių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo protesto rengėjai.

Akciją rengia Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos džiazo federacijos pirmininkė Dorotėja Būdaitė, trumpametražių filmų kūrėjų asociacijos „Lithuanian Shorts Agency“ direktorė Rimantė Daugėlaitė ir Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

Kultūrininkai
užuot prisidėję prie sumaišties kėlimo šalyje, galėtų paskaityti ir palyginti buvusios vyriausybės Kultūros ministro liberalo p. Simono Kairio ir ,, Nemuno Aušros,, kandidato p. Ignoto Adomavičiaus išsilavinimus ir darbinę veiklą . Eksministras visą laiką buvo išlaikomas iš visų mokesčių mokėtojų pinigų ir baigęs politinius mokslus Vytauto Didžiojo universitete ir Mykolo Romerio universitete . Kandidatas į Kultūros ministrus baigęs Nacionalinę MKČ menų mokyklą : trombonas,dainavimas,chorinis dirigavimas ir didelė patirtis versle (pats užsidirba pragyvenimui ) . Pomėgius irti galima būtų palyginti. Kultūrininkai nesibodėjo apdovanojimus pasiimti iš ,, valstybės kūrėjo,, rankų p. Olego Š.
0
0
