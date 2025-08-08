Liberalų lyderė apie Ruginienės vyrui Ukrainoje skirtą baudą: ši istorija – iškalbinga detalė

„Nematome priežasčių palaikyti tokią kandidatūrą, kalbant apie politikos turinį, patirties stoką ir principingumo stoką, kalbant apie jos darbą koalicijoje“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Ji tvirtino nemačiusi kandidatės kritiškų pasisakymų apie darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“ ir jos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu.
„Tai taip pat iškalbinga detalė, – teigė politikė. – Vadinasi, jai tokia partnerystė, tokie koalicijos bičiuliai iš tikrųjų tiko“.
Anot parlamentarės, „Achilo kulnu“ I. Ruginienei eiti pareigas gali tapti ir jos turimos giminės Rusijoje, bet galimą kandidatės į premjeres pažeidžiamumą turi įvertinti tarnybos.
Pasak jos, „iškalbingos detalės“ kalbant apie socialdemokratės galimybes dirbti premjere taip pat yra naujausi klausimai dėl jos vyro verslo.
Nematome priežasčių palaikyti tokią kandidatūrą.
Dėl to I. Ruginienei jau teko aiškintis ketvirtadienio vakarą.
Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad pernai birželį Ukrainos teismas pripažino, jog I. Ruginienės sutuoktinis Vismantas Ruginis, įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, jų nedeklaravo.
I. Ruginienė tikslino A. Tapiną, akcentuodama, kad V. Ruginis piniginės baudos už pažeidimą negavo – buvo tik konfiskuotos prekės už maždaug 5 tūkst. eurų.
Anot jos, gabendama naudotą popieriaus laminavimo mašiną pirkėjui V. Ruginio įmonė „Magnio forma“ kartu įdėjo šiai mašinai priklausančius, pradėtus naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučius. Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė.
Pernai spalį dalyvaudama Seimo rinkimuose I. Ruginienė deklaravo, kad jos sutuoktinis yra bendrovių „Poligrafa“ ir „Eurospauda“ direktorius, taip pat įmonių „Magnio forma“ bei „Ekonota“ akcininkas.
BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas I. Ruginienę į premjeres nominavo vietoje šią savaitę atsistatydinusio Gintauto Palucko, padariusio tai jam sulaukiant vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities.
Penktadienį ji planuoja susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.
Silpniausiai atrodo švietimo ir sveikatos apsaugos ministrės
V. Čmilytė-Nielsen sako, kad dabartinėje Vyriausybėje silpniausiai atrodo švietimo ir sveikatos apsaugos ministrės, todėl turėtų būti keičiamos naujajame kabinete.
„Na, aš manyčiau, kad silpniausiai atrodo objektyviai švietimo ministrė ir sveikatos apsaugos ministrė“, – „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Anot liberalų lyderės, švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei pavasaris nebuvo lengvas, tačiau priimti sprendimai „neatlaiko kritikos“.
„Tai ir dėl dešimties balų (prie valstybinių brandos egzaminų rezultatų – BNS) pridėjimo, kaip pasirinkta buvo spręsti problemą. Tokių labai gerų paaiškinimų niekas taip ir neišgirdo“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Tuo metu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, anot liberalės, ėmėsi reformų, kurios ne mažins, o didins eiles gydymo įstaigose ir skatins medikų emigraciją. Konkrečių pertvarkų ji nepaminėjo.
„O šiaip klausimų yra ir teisingumo ministrui, be jokios abejonės, ir vidaus reikalų ministrui, bet čia kol kas net nesinori labai detaliai apie tai kalbėti, kadangi šiuo metu visi ministrai yra laikinai“, – teigė parlamentarė.
