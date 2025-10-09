Narkevičius ir Ąžuolas turi vadovaujančias pareigas Seimo komitetuose

Parlamento sprendimu, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininku tapo dirbti į šį komitetą perėjęs Seimo narys J. Narkevičius. Pavaduotojo pareigas ir toliau užims socialdemokratas Martynas Katelynas.
Buvęs VVSK pirmininkas, „aušrietis“ Kęstutis Bilius perėjo dirbti į Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą (SRDK).
Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) narys V. Ąžuolas tapo šio komiteto pirmininko socialdemokrato Algirdo Syso pavaduotoju. Anksčiau šias pareigas ėjo Seimo demokratas Algirdas Butkevičius.
Už nutarimą, kuriuo patvirtinti personaliniai pasikeitimai Seimo komitetų vadovybėse, ketvirtadienį balsavo 85 Seimo nariai, 7 buvo prieš, susilaikė 9.
