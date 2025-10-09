 Narkevičius ir Ąžuolas turi vadovaujančias pareigas Seimo komitetuose

2025-10-09 15:16
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Valdančiojoje koalicijoje dirbančios Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai Jaroslavas Narkevičius ir Valius Ąžuolas užims vadovaujančias pareigas Seimo komitetuose. 

Jaroslavas Narkevičius (kairėje) ir Valius Ąžuolas
Jaroslavas Narkevičius (kairėje) ir Valius Ąžuolas / P. Peleckio, L. Balandžio / BNS nuotr.

Parlamento sprendimu, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininku tapo dirbti į šį komitetą perėjęs Seimo narys J. Narkevičius. Pavaduotojo pareigas ir toliau užims socialdemokratas Martynas Katelynas.

Buvęs VVSK pirmininkas, „aušrietis“ Kęstutis Bilius perėjo dirbti į Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą (SRDK).

Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) narys V. Ąžuolas tapo šio komiteto pirmininko socialdemokrato Algirdo Syso pavaduotoju. Anksčiau šias pareigas ėjo Seimo demokratas Algirdas Butkevičius.

Už nutarimą, kuriuo patvirtinti personaliniai pasikeitimai Seimo komitetų vadovybėse, ketvirtadienį balsavo  85 Seimo nariai, 7 buvo prieš, susilaikė 9.

Naujausi komentarai

Komentarai

Ažuolui
pareigas galėjo duoti ir didesnes, na o Narkevičiui ir šitos perdidelės. Kadangi ponas kvailokas, tai laikas nuo laiko jį ,,užneša ant posukių''- apsitapšnos, jau nekalbant apie minčių dėstymą :)
0
0
Visi vienodi
Kas iš to, kad jie tapo? Kagėbistai kaip užslaptinti, taip užslaptinti. Jokio LRT, "Ignitis" ir ministerijų auditų nevyksta... Tik bla bla bla...
1
-1
Visi komentarai (2)

