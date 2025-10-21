Parlamentas svarstys siūlymą daugelyje Seimo komitetų turėti iki 14 narių

„Siūlome statuto pakeitimą, kad paprastai komitete galėtų dirbti, išskyrus Europos reikalų ir Ateities komitetą, 14 Seimo narių“, – kalbėjo pataisų iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Pasak jo, pakeitimai, be kita ko, pasiūlyti atsižvelgus į penkis narius turinčios Mišrios Seimo narių grupės frakcijos prašymą.
Po pateikimo siūlymą palaikė 82 Seimo nariai, susilaikė – du, prieš balsavusių nebuvo.
Kaip rašė BNS, spalio pradžioje keičiant Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto sudėtį, jame vietos nebeliko anksčiau minėtos frakcijos nariui Vytautui Sinicai. Jis iš komiteto pašalintas, kad jo vietą galėtų užimti „aušrietis“ Aidas Gedvilas.
Tačiau dar tuomet, per Seniūnų sueigą, J. Olekas teigė ketinantis registruoti Seimo statuto pataisas, leisiančias padidinti komitetuose dirbti galinčių parlamentarų skaičių.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką komitete gali būti ne daugiau kaip 13 narių, bet ne mažiau kaip septyni.
Liberalas Eugenijus Gentvilas siūlė svarstyti galimybę mažinti apatinę ribą, tačiau, pasak J. Oleko, septyni nariai yra pakankamai mažas skaičius norint komitete užtikrinti darnų darbą bei atliepti įvairias nuomones.
