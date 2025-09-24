Prezidentas giria Vaičiūną

„Prezidentas priims sprendimą dėl Ž. Vaičiūno artimiausiu metu“, – žurnalistams trečiadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Deividas Matulionis.
Pasak jo, Ž. Vaičiūnas yra patikimas, didelę patirtį sektoriuje sukaupęs kandidatas: „Sektoriuje dirba seniai, žmogus pasižymi kompetencija, patirtimi, turi plėtros viziją, orientuojasi į konkrečių tikslų įgyvendinimą, (...) platų kontaktų ratą tarptautinėje arenoje.“
Niujorke esantis G. Nausėda su Ž. Vaičiūnu nuotoliu pasikalbėjo vėlų antradienio vakarą.
„Kadangi buvo mūsų nuotolinis susijungimas, todėl aš negaliu pasakyt, kad šiandien, šią minutę yra patvirtintas. Palaukime, kai sprendimas bus priimtas, daugiau mažiau aiški pozicija“, – teigė D. Matulionis.
Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius antradienį sakė, kad išlaikyti Ž. Vaičiūną ministro poste buvo prezidento noras, kuris buvo išgirstas.
„Manau, kad čia yra tam tikra interpretacija daugiau žiniasklaidos ir kai kurių politikų. Nematau čia jokio prieštaravimo Konstitucijai. Prezidentas yra sudėtinė mūsų vykdomosios valdžios dalis, todėl pagal Konstituciją jis skiria ministrus ir turi teisę paskirti arba nepaskirti pagal kompetenciją vieną ar kitą žmogų“, – kalbėjo patarėjas, žurnalistų paklaustas ar G. Nausėda neviršijo Konstitucijoje jam numatytų įgaliojimų.
„Prezidentas nėra notaras, jis turi savo nuomonę ir turi teisę pagal Konstituciją priimti sprendimą“, – pridūrė jis.
Tuo metu Ž. Vaičiūnas, paklaustas, kaip jaučiasi būdamas G. Nausėdos palaikomu kandidatu, pabrėžė, kad jo tikslai sutampa su socialdemokratų valdomos koalicijos parengta Vyriausybės programa.
„Būtent energetikos srityje, kaip buvau minėjęs anksčiau, turbūt 95 proc. programos yra ta pati. Esu tą programą pasiruošęs įgyvendinti, o jeigu yra pasitikėjimas, tegu kitaip vertina. Tai dar labiau turbūt skatina tiek mane, tiek mano komandą į tuos tikslus įgyvendinti“, – trečiadienį kalbėjo kandidatas į ministrus.
Anot patarėjo, prezidentas Ž. Vaičiūną ragino energetikoje paisyti viešojo intereso, skirti dėmesį nacionaliniam saugumui, strateginių projektų įgyvendinimui.
Nežino, kada prisijungs prie Socialdemokratų partijos
Ž. Vaičiūnas pareiškė, kad jam buvo pasiūlyta įstoti į Socialdemokratų partiją (LSDP), tačiau be konkretaus termino. Jis teigia sprendimo dar nepriėmęs.
„Tikrai apie konkretų laiką nebuvo kalbėta. Manau, kad tai yra ir tam tikros paramos Seime klausimas. Į šį pasiūlymą tiesiog žiūriu konstruktyviai“, – trečiadienį žurnalistams prezidentūroje sakė iki šiol jokioje partijoje nebuvęs Ž. Vaičiūnas.
„Visąlaik žiūrėjau į tikslų įgyvendinimą. Jei prie tikslų įgyvendinimo narystė partijoje gali kažkuo prisidėti, kaip suprantu, gali, tokiai galimybei tikrai neprieštaraučiau“, – kalbėjo jis.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius antradienį teigė, jog nėra aiškaus laiko, kada Ž. Vaičiūnas prisijungs prie partijos, tačiau sakė, kad tai nebus „tolimoje ateityje“.
Ž. Vaičiūnas kalbėjo, kad dalyvavo rengiant Vyriausybės programą, o narystę partijoje jis vadino „labiau techniniu“ klausimu.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį teigė, jog Ž. Vaičiūnas sutiko tapti Socialdemokratų partijos nariu. Tuo metu M. Sinkevičius sakė, kad Ž. Vaičiūnui nebuvo keliamas reikalavimas įstoti į partiją norint išlaikyti ministro poziciją.
(be temos)
(be temos)