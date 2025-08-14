Prezidentas: Žygimantas Vaičiūnas galėtų tęsti darbą Vyriausybėje, demokratams nelikus koalicijoje

„Šiuo atveju turbūt kalbame apie žmogų, kuris nėra Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys ir kažkaip politiškai savęs neidentifikavęsis, todėl jis pirmiausia galbūt galėtų dirbti kaip profesionalas naujojoje Vyriausybėje“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Ž. Vaičiūnas yra vienas iš dviejų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ į Vyriausybę deleguotų ministrų – kabinete taip pat dirba partijos atstovas ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Pasak G. Nausėdos, Ž. Vaičiūnas yra profesionalus, energetikos sektoriaus gerbiamas žmogus.
BNS rašė, kad Vyriausybė bus atnaujinama praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui, į jo vietą siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Tuo pačiu keisis ir valdančiosios koalicijos sudėtis, demokratams šią savaitę pareiškus, kad jie nebegali dirbti koalicijoje su dabartine partnere „Nemuno aušra“.
Tai reiškia, kad socialdemokratams norint koalicijoje turėti daugiau nei 71 balsą, daugumą jie turės formuoti su „aušriečiais“ ir dabar opozicijoje esančiais „valstiečiais“ arba su demokratais ir „valstiečiais“.
