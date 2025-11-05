Vyriausybė – už palankesnes prijungimo prie elektros tinklų sąlygas dideliems projektams

Energetikos ministerijos siūlymu tokios įmonės galėtų pasirinkti mokėti 10 proc. prisijungimo sąnaudų, jei 10 metų įsipareigotų nemažinti leistinos galios ir suvartoti sutartyse nustatytą elektros kiekį.
„Tai nėra daroma kitų vartotojų sąskaita, nes tokie vartotojai, stambūs, yra labai reikalingi, jie taip pat leidžia mažinti perdavimo tarifą kitose dalyse. Pagerinimas yra skirtas gerinti Lietuvos konkurencingumą, pritraukiant elektrai imlią pramonę ir paslaugas į Lietuvą“, – posėdyje sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Anot jo, taip pat siekiama supaprastinti užsienio įmonių ir asmenų atestavimą, jiems norint Lietuvoje įrengti ir naudoti energetikos įrenginius. Anot Ž. Vaičiūno, taip būtų palankesnės sąlygos užsienio rangovų pritraukimui ir didesnei konkurencijai.
Be to, siūloma atsisakyti perteklinių reikalavimų centralizuotos šilumos teikėjams – būtų leidžiami dvišaliai kuro įsigijimo sandoriai, prieš tai privalomai pasitikrinus, ar biržose nėra ekonomiškai naudingesnio pasiūlymo.
Taip pat siūloma nebereikalauti šilumos gamintojų bent 50 proc. gamtinių dujų įsigyti biržoje.
Be kita ko, planuojama supaprastinti degalinių licencijų reikalavimus, kai prekyba vyksta per tarpininką naudojant atsiskaitymo identifikacines korteles.
„Šio pakeitimo esmė – būtų reglamentuojamas rinkoje paplitęs trišalis atsiskaitymo už degalus kortelėmis modelis sumažinant administracinę naštą, bet nekeičiant saugos reikalavimų, apskaitos ir mokesčių taikymo logikos“, – sakė ministras.
Tai numatančioms Šilumos ūkio, Energijos išteklių rinkos, Elektros energetikos ir Energetikos įstatymų pataisoms dar turės pritarti Seimas.
