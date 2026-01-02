Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl gaisro Šveicarijos Kran Montanos kurorte

„Mane giliai sukrėtė tragiškas gaisras Kran Montanoje sausio 1-ąją“, – socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
Jis pareiškė užuojautą Šveicarijos prezidentui Guy Parmelinui (Gi Parmelenui), aukų šeimoms, sužeistiesiems ir Šveicarijos žmonėms.
„Lietuva solidarizuojasi su jumis šio sielvarto metu“, – teigė prezidentas.
BNS rašė, kad per Naujųjų metų naktį Šveicarijos Kran Montanos slidinėjimo kurorte esančiame bare kilusį gaisrą, kuriame buvo daug užsienio piliečių, žuvo apie 40 žmonių ir mažiausiai 119 buvo sužeisti.
Šveicarų tyrėjai pareiškė manantys, kad gaisrą slidinėjimo kurorte sukėlė vadinamieji torto fontanai, uždėti ant šampano butelių, kurių kibirkštys pernelyg priartėjo prie sausakimšo baro lubų.
Buvo identifikuoti 113 iš minėtų 119 sužeistų žmonių, tarp sužeistųjų – 14 Prancūzijos piliečių, 11 italų ir keturi serbai.
Pasak pareigūnų, apie 50 žmonių buvo arba bus perkelti gydytis į kitas Europos valstybes specializuotuose nudegimų skyriuose.
Baro, kuriame kilo gaisras, vadovai apklausiami, tyrėjams siekiant tiksliai nustatyti gaisro priežastį.
